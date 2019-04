Para Lavagna, "no sirve" la propuesta de Lousteau de armar un frente con Cambiemos

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna rechazó hoy la propuesta del diputado nacional Martín Lousteau de formar un nuevo frente político con Cambiemos, al asegurar que esa idea "no sirve para nada" ya que "hay que formular -opinó- una propuesta que evite ser arrastrado a un lado o a otro de la grieta". "No sirve para nada una propuesta más amplia con Cambiemos, porque Cambiemos es parte de la grieta, y Cristina (Kirchner) y el Frente para la Victoria es la otra parte", afirmó Lavagna en una entrevista con radio Latina.

Según el ministro de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, "la situación (del país) es compleja y la enorme mayoría de la gente está mal", por lo que "hay que construir un puente en un centro-progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena". Consultado por la propuesta de Lousteau, Lavagna afirmó que el diputado de Evolución "seguramente tiene buena intención" pero que él integra un grupo de dirigentes que intenta "no caer ni de un lado ni del otro de la grieta", entre los que identificó a un sector del justicialismo y del radicalismo, al partido socialista, al GEN y al otros partidos provinciales.

"Es un sector -detalló- que está buscando un consenso con una seria de propuestas, partiendo del hecho de que si hoy no hay un gobierno de unión nacional, que no es unanimidad sino un gobierno con una base amplia del electorado, va a ser muy difícil enfrentar lo heredado de los últimos dos gobiernos". Su propuesta, explicó, tiene "algo de parecido con lo que los presidentes (Ricardo) Alfonsín y Duhalde hicieron en el año 2001: formar un gobierno de coalición, incluso con ministros de partidos distintos, para sacar adelante al país".

"Independientemente de quien gane las elecciones, nadie tendrá mayoría en las cámaras de Diputados o Senadores", afirmó Lavagna, por lo que es importante "crear las condiciones que hagan posible gobernar con resultados distintos a los que hemos tenido en los últimos años". Respecto de consensuar con otros candidatos opositores no kirchneristas, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, que plantean dirimir candidaturas a través de las PASO, afirmó que "todo el mundo tiene derecho a presentarse".

Sin embargo, advirtió: "Todo lo que fragmente y no ayude a crear una base amplia, va a dificultar la salida hacia el futuro". "Creo que el país está en condiciones de movilizar los recursos que tiene, pero (...) hay que crear las condiciones, con un gobierno de unión nacional, que haga posible gobernar con resultados distintos a los que hemos tenido en los últimos años", concluyó. Este domingo, a través de una columna de opinión publicada en el portal Infobae, Lousteau había llamado a "construir consensos y ser capaces de racionalizar los disensos" dentro y fuera del frente Cambiemos e incorporar a Lavagna, el socialismo de Santa Fe y gobernadores peronistas para "sacar a la Argentina de su larga decadencia".