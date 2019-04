La confesión de Higuaín: "Me daba miedo salir a la calle"

Durante una entrevista concedida a un medio deportivo, Gonzalo Higuaín destacó que ya no deseaba ser parte de la Selección y habló sobre los duros momentos que le tocó sufrir por las críticas recibidas luego de sus actuaciones en las finales jugadas por Argentina

"Me daba miedo salir a la calle", dijo el futbolista quien, ahora ya liberado de esa situación, contó detalles de los momentos vividos.

"Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir a la calle por miedo a lo que me pudieran decir. Ese fue un arrepentimiento de mi vida. Hay gente que hace tanto daño y cosas malas que sale a cara descubierta y sin vergüenza, y nosotros que no matamos a nadie, que hacemos las cosas bien, que sólo hacemos un deporte, ¿no podemos salir?", opinó en una entrevista realizada por un canal deportivo.