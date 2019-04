El llanto de Wanda Nara en la TV italiana por lo que contó su cuñada Ivana Icardi

Wanda Nara volvió a convertirse en las últimas horas en uno de los temas más comentados en redes sociales de Italia y Argentina por la escena que protagonizó en en el ciclo televisivo “Verissimo” que se emite en el país europeo.

“No soy una bruja”, afirmó la mujer de Mauro Icardi y, entre lágrimas, al referirse a las declaraciones que viene haciendo su cuñada Ivana en el reality “Gran Hermano”

“No soy una bruja -afirmó Wanda-. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista". "Ivana no es sincera”, añadió la mujer de Mauro Icardi, y estalló en lágrimas.

En medio de su llanto, siguió diciendo: “Mauro es un gran hombre, no sólo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos". Y en referencia a su cuñada Ivana, sin dejar de llorar, Wanda sostuvo: "A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio".