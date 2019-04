Tembló Marte y por primera vez la Nasa pudo registrar un sismo en el planeta rojo

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que el módulo espacial InSight, que aterrizó en Marte en noviembre del año pasado, detectó indicios del primer sismo registrado en el planeta rojo. La "débil señal sísmica" fue detectada por la Estructura Interna de Experimentos Sísmicos (SEIS) de la sonda InSight el último 6 de abril, después de "128 días marcianos" en el planeta, informó la NASA en un comunicado.

"Este es el primer temblor registrado que aparenta proceder del interior del planeta, frente a otros causados por fuerzas que se encuentran sobre su superficie, como el viento", agregó la nota. Los científicos están aún examinando los datos obtenidos para intentar dilucidar "la causa exacta" de la señal.

La NASA difundió en su cuenta de Twitter la señal de video y audio que ilustra el sismo marciano detectado por el sismómetro instalado en el InSight que fue colocado en la superficie de Marte el último 19 de diciembre. En el montaje (https://www.youtube.com/watch?v=DLBP-5KoSCc&feature=youtu.be) se pueden escuchar tres tipos distintos de sonidos, todos detectados como vibraciones del suelo por el sismómetro de la nave: ruido del viento marciano; el evento sísmico en sí; y el brazo robótico de la nave que se mueve para tomar fotos.

