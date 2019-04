Batería de reclamos en el barrio El Molino: asfalto, iluminación y servicios en problemas

Piden presencia de las delegaciones de Melchor Romero y de Lisandro Olmos, como así también de la Municipalidad

Vecinos del barrio comprendido entre las calles 36 a 38 y 161 a 167, conocido como El Molino, manifestaron una serie de reclamos sobre su problemática situación actual a través del Whatsapp del diario El Día.

Según indicaron, sufren "la falta de presencia e intervención municipal". En detalle, enumeraron que carecen de asfalto, iluminación pública, recolección de residuos, poda y cortes de pasto, transporte público y servicios domésticos esenciales.

"Esto nos dificulta tener una buena calidad de vida. Las calles (todas de tierra) están intransitables lo que hace muy difícil la entrada o salida al barrio. Esto empeora durante y después de las lluvias. El mal estado y la falta de atención de las mismas llevan a que no sean escuchados nuestros reclamos por iluminación, recolección de residuos, seguridad y emergencia", relataron.

Y agregaron: "Contamos con la situación particular de Christian que padece parálisis cerebral y necesita un medio de transporte especial para trasladarse a la escuela que asiste; y desde la institución ya le han comunicado a la familia que no van a poder continuar con los traslados si no se resuelve el acceso a su domicilio".

Finalmente, manifestaron que: "Como ciudadanos pedimos presencia de las delegaciones de Melchor Romero y de Lisandro Olmos que hacen oídos sordos a nuestros reclamos, como así también a la Municipalidad de La Plata, y exigimos que los pagos de nuestros impuestos sean visibles en nuestro barrio".