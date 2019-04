Campeón con Racing confesó: "Fui a probarme a Independiente y me dejaron sentado"

Matías Zaracho, una de las figuras en el equipo de Racing que alcanzó el título en la Superliga, acaba de hacer una revelación sobre su pasado futbolístico.

"Fui a probarme a Independiente y me dejaron sentado", fue la confesión de una de las figuras de mayor proyección que presenta el plantel conducido por Eduardo Coudet.

El mediocampista, que surgió de las divisiones menores de la Academia, agregó al respecto: Había uno que me jodía con ir a probarme al Rojo y le dije que fuéramos".

El trato, según el relato de Zaracho, no fue el esperado: "Me dejaron sentado, ni siquiera me llevaron con los compañeros. No me probaron directamente. Me enojé y me fui", confesó el futbolista del campeón.