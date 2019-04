El Chino Maidana interrumpió su preparación y aseguró que no volverá a boxear

Marcos René Maidana, ex campeón mundial interino superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), suspendió el operativo de puesta a punto física que había emprendido en Estados Unidos para intentar volver al ring a los 35 años y transformó hoy en definitivo el retiro que había anunciado en 2016.

"Me retiro definitivamente", dijo el ex púgil nacido en la localidad santafesina de Margarita, quien adujo problemas con la empresa Premier Boxing Champions (PBC), que maneja a Floyd Mayweather, y con la que había acordado un paquete de tres peleas.

En su regreso al país, el "Chino" Maidana sostuvo ante la prensa que se bajó "definitivamente" de la práctica del boxeo, pero aclaró que no por una cuestión de capacidad.

"No voy a volver al ring, no voy a volver a pelear. Se me fue el entusiasmo".



"Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver", explicó Maidana al portal Infobae.

En Estados Unidos había iniciado un exigente programa de entrenamiento que lo llevó a perder unos 20 kilos, con lo cual daba indicios claros de que su retorno iba en serio.

Maidana admitió que "además de lo físico", aspecto en el que trabajaba, "hubo algunos problemas con la empresa" con la que firmó el entendimiento.

"No cumplieron", dijo lacónicamente el "Chino", quien sin embargo prefirió no entrar en detalles.

"La realidad es que estaba entusiasmado con el tema de la vuelta, pero después me encontré con esto que me desilusionó realmente", expresó.

Allegados al ex boxeador dijeron ante una consulta de Télam que Maidana estaba dispuesto a emprender con total seriedad el desafío, pero que para eso necesitaba una respuesta acorde de la otra parte.

"Él partía de una inactividad larga porque no peleaba desde 2014, y además de un apreciable sobrepeso, y para trabajar en serio todos los detalles tenían que estar a cubierto, cosa que no sucedía de parte de la empresa", añadió la fuente.

El último combate de Maidana fue en septiembre de 2014, cuando perdió por puntos ante Floyd Mayweather, pero recién anunció su retiro en agosto de 2016, cuando tenía 33 años

En ese momento dijo que se iba "muy orgulloso y profundamente agradecido" al boxeo por todo lo que pudo lograr.

"Jamás imaginé llegar tan lejos. Creo haber dejado en alto el nombre de Argentina en el mundo tras haber ganado dos títulos mundiales, ganando y perdiendo, pero siempre ante los mejores", agregó.

Maidana se consagró campeón mundial interino superligero de la AMB en junio de 2009, al derrotar al estadounidense de origen mexicano Víctor Ortiz.

En la misma senda, en diciembre de 2013 venció al estadounidense Adrien Broner y se consagró campeón mundial welter.

Claro que los dos combates que mayor celebridad le otorgaron fueron los dos ante Floyd Mayweather, y de hecho al proponerse un regreso lo desafió al decirle que a la primera pelea se la había ganado y que en la segunda le había hecho volar un diente.

El ex púgil de Margarita, una pequeña localidad del norte de la provincia de Santa Fe, se retira con un récord de 35 victorias, de las cuales 31 fueron por nocaut, y 5 derrotas.