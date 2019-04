Preocupación por demoras con remedios oncológicos

| Publicado en Edición Impresa

La Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA) y la Fundación Argentina de Mieloma (FAM) alertaron sobre la demora en la entrega de medicamentos que enfrentan los pacientes que padecen enfermedades oncológicas. “Desde hace ya varios meses que los pacientes oncológicos suelen encontrarse con grandes demoras, falta de entrega, y hasta cambios de marcas, en las drogas prescriptas,” describieron las asociaciones.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Social, mediante una nueva resolución, han limitado la provisión de drogas solamente a las que están incluidas en el Programa SUR, el que no recibe actualización desde el año 2011.

Por ejemplo, en el caso del Mieloma Múltiple, si bien actualmente los pacientes cuentan para sus tratamientos con siete drogas aprobadas –de las llamadas de alto costo- sólo dos de éstas (Lenalidomida y Bortezomib) son las que se proveen aunque igualmente con grandes demoras. Las cinco restantes (Daratumumab, Carfilzomib, Pomalidomida, Ixazomib, Elotuzumab) hay que gestionarlas por vía de excepción, mecanismo que no sólo dilata más aún la provisión, sino que su tramitación genera un gran desconcierto y no se les precisa la información pertinente para acceder a ellas. Claramente, es una maniobra para quienes no están bien informados, que implica un riesgo para la salud del paciente”, comentó Mariana Auad, vicepresidente de la Fundación Argentina de Mieloma (FAM).

TRES MESES

Según ambas organizaciones, “los tiempos habituales que se manejan para la provisión de estos medicamentos es de 30/45 días, pero la realidad indica que en muchos casos supera los tres meses. Tanto para los pacientes que están en tratamiento, como para quienes deben iniciar uno nuevo, y esta situación pone en jaque su salud restándole claramente chances de vida.”

“En el caso de los pacientes con Mielofibrosis, hay pacientes que desde mediados del año pasado están a la espera del Ruxolitinib. Esta falta implica un gran deterioro de la calidad de vida de las personas que padecen esta grave patología”, describió Haydee Gonzales, presidente de Linfomas Argentina.