UNLP: el consejo superior sesionará tras 5 meses con la mira puesta en el estatuto

Será la primera reunión del año, pese a que la normativa indica que debería hacerse todos los meses. El tema excluyente pasará por resolver los casos de empate en la elección de decanos, una zona gris del reglamento

| Publicado en Edición Impresa

Por JORGE GARAY

jgaray@eldia.com

Más vale tarde que nunca. Cuando en los próximos días la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convoque a la primera sesión del año del consejo superior habrán pasado casi cinco meses desde la última reunión, pese a que el estatuto de la casa de altos estudios establece que debe realizarse una vez por mes. La fecha probable para el demorado encuentro es el martes 7 de mayo y su tema excluyente, adelantaron a EL DIA fuentes del Rectorado, será el tratamiento de una cuestión que, tal como quedó en evidencia en los últimos dos procesos electorales, urgía resolver: la interpretación del reglamento académico en caso de empate en la elección de decano.

“La realidad demostró que era necesario reglamentar esto”, admitieron en 7 y 48, con el recuerdo todavía fresco de la crisis que atravesó a la facultad de Ciencias Exactas en la elección 2014. Entonces, el estatuto no ofreció salida al empate 8 a 8 entre los votantes de aquel oficialismo (que proponía como decano a Carlos Omar Della Védova) y aquella oposición (representada en Mauricio Erben). Luego de largas internas que terminaron en la Justicia y de quedar al borde de la intervención por parte de la UNLP, las partes en conflicto aceptaron -casi con resignación- un acuerdo de cogobernabilidad y un tercero quedó al frente de la facultad: Carlos Naón.

“Hay mucho para debatir en el Consejo Superior, pero es poco lo que se quiere tratar”

Pero la cuestión siguió sin resolverse. Y el año pasado, cuatro años después de aquella primera advertencia, nuevos fantasmas sobrevolaron en la facultad de Agronomía: otra vez un Consejo Directivo partido en mitades iguales, intervenciones judiciales y un complejo proceso electoral que finalmente ungió como decano al oficialista Ricardo Andreu.

El estatuto, y en particular su artículo 102, continuaba tan ambiguo como siempre. Pues allí reza que “si ningún candidato obtuviera como mínimo los votos afirmativos de la mitad más uno de los miembros del cuerpo [9 de 16], se repetirá la elección con los dos más votados. Si ninguno de estos obtuviera el número de votos precedentemente establecido, se incorporará al órgano elector, al único fin de votar por uno de los candidatos, el primer suplente representante de cada uno de los estamentos que componen el Consejo Directivo”.

CINCO ESTAMENTOS

Para algunos, los “estamentos” son cuatro (docentes -y dentro de ellos profesores y Jefes de Trabajos Prácticos [JTP], estudiantes, graduados y no docentes). Para otros, cinco (profesores, JTP, estudiantes, graduados y no docentes). Cualquier interpretación puede ser correcta; cualquiera puede inclinar la balanza. El bache podría taparse el próximo 7 de mayo, cuando la Presidencia de la UNLP someta a votación del consejo superior su proyecto: que los “estamentos” a considerar para un eventual desempate sean cinco. “Estudiantes, profesores, no docentes, graduados y JTP. Cada uno de estos claustros vota a sus representantes por separado, por lo que deben considerarse individualmente”, justificaron cerca del Rectorado, a la vez que aclararon que lo que se pondrá a consideración será una nueva “interpretación” del reglamento, más no su modificación.

Para Mauricio Erben, actual decano de Exactas, “la vaguedad existente en la interpretación del Estatuto”, que desató el mencionado conflicto en esa unidad académica, “demostró la necesidad de aclarar el Artículo 102” por lo que celebró su puesta en debate. “Es muy importante hacer todo lo posible para evitar que se repitan situaciones que debilitan la fortaleza institucional y dificultan la convivencia democrática hacia el interior de las instituciones”, sostuvo Erben, para quien, en caso de empate, deben incorporase “cinco suplentes, representantes por las mayorías de cada claustro”. En favor de esa opción, argumentó: “El proceso eleccionario de claustros del año 2017 se llevó a cabo mediante un calendario de cinco elecciones claramente separadas, naturalizando que son cinco los espacios soberanos que se expresan en las urnas para elegir representantes en el Consejo Directivo”.

Así, al cabo de una década -la reforma del estatuto data de 2008- el callejón sin salida que planteaba el artículo 102 ante cada empate electoral quedaría despejado. “Hay consenso”, aseguraron cerca de la Presidencia de la UNLP, confiados en que “la mayoría se inclinará por esta opción”.

CONVOCATORIA

Como se explicó, se prevé que el debate tenga lugar el próximo 7 de mayo, cuando el cuerpo deliberativo de la UNLP sesione por primera vez en el año y vuelva a la actividad tras casi cinco meses. La última reunión fue a fines de 2018 (de rigor, para aprobar el presupuesto 2019), año en el que hubo apenas otros tres encuentros -uno de ellos también de rigor y extraordinario, para designar a las nuevas autoridades-. El consejo superior, el máximo órgano de cogobierno, el ámbito democrático de la Universidad por antonomasia, el lugar de las discusiones, acuerdos y disensos hace tiempo que dejó de ser lo que debe ser. Tiempo que dejó de reunirse una vez por mes (Ver gráfico) como lo establece el artículo 58º del estatuto de la casa de altos estudios: “El consejo superior se reunirá, por lo menos, una vez por mes en sesión ordinaria. Y sesionará en forma extraordinaria cada vez que sea convocado por el presidente o a pedido de un tercio de sus miembros”.

“El consejo superior -justificaron en el Rectorado- sigue funcionando a través de sus comisiones”, que, según datos de la UNLP, se reunieron un total de 277 veces entre 2014 y 2018. Es en estos ámbitos donde se tratan los expedientes y como la mayoría obtiene dictamen único va directamente a “refrenda”. Si en cinco días los consejeros no se oponen, el expediente se da por aprobado, sin llegar al consejo superior. Entre 2014 y 2018 se aprobaron de este modo casi 2.200 expedientes (Ver gráfico).

“Por la actual dinámica de la UNLP hay mayor acuerdo, dictámenes únicos y los expedientes no se retiran de refrenda”, argumentaron en 7 y 48, donde también explicaron que la mayoría de las veces los temas que se tratan en comisión son de corte administrativo o tienen que ver con la designación de profesores -que llegan con nombramiento de los Consejos Directivos de cada facultad-. Entonces, “si no hay una cuestión excluyente, o un paquete de temas o expediente que amerite su tratamiento, ¿para qué se va a reunir el consejo superior?”, deslizaron en el Rectorado.

“Debería reunirse porque así lo establece el estatuto, para discutir políticas educacionales”, cuestionó la consejera superior por el claustro de profesores de Medicina, Mariel Rodríguez, y ahondó: “Por ejemplo, el Consejo Superior debería abordar lo que nos pasa en Medicina, donde recibimos a 4.000 alumnos en primer año, con el mismo presupuesto y la misma infraestructura con que antes recibíamos a 400. Hoy nadie discute por las condiciones en que se forman esos alumnos y es preocupante”. Tampoco, advirtió Rodríguez, la comisión de Planeamiento que integra “se reúne nunca” y en efecto no lo hace desde el año 2014, cuando, según datos aportados por la Universidad, registró un sólo encuentro.

“La sensación es que a la Presidencia de la UNLP no le gusta que florezcan las diferencias, que las facultades expongan sus dificultades, sus problemas de financiamiento. El único lugar para dar esos debates es en el Consejo Superior, pero la Universidad prefiere no darlos”, aseguró un funcionario de larga trayectoria. En la misma sintonía se expresó Rodríguez: “Creo que esta gestión quiere evitar las confrontaciones que pueden surgir en la diversidad de opiniones”.

Como se dijo, las reuniones del consejo superior no se realizan cada mes, sino en función del paquete de expedientes a abordar. “Creemos que el desempate electoral es uno de esos temas que ameritan sesionar y por eso se convocará”, apuntaron en 7 y 48, donde la mayoría de las expresiones políticas representadas pareciera imponer los consensos casi al mismo tiempo que el debate se disuelve. “En realidad, hay mucho para discutir -remató Rodríguez-, pero es poco lo que se quiere tratar”.