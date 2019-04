River no pudo con el Tiburón en La Feliz y dejó la serie abierta

En un partido muy atractivo, el Millonario y Aldosivi empataron 1 a 1 en el José María Minella. Enzo Pérez y Cristian Chávez, los goles

River igualó con Aldosivi en Mar del Plata, en lo que fue la ida de los Octavos de Final de la Copa de la Superliga. Enzo Pérez puso en ventaja al último campeón de América, mientras que Cristian Chávez señaló la igualdad en el complemento.

Al minuto de juego Santos Borré confirmó que está “peleado” con el arco cuando dispuso de una ocasión clara que Pocrnjic desvió al córner.

Ignacio Fernández y Exequiel Palacios se sumaron al circuito, pero el Millonario falló en la puntada final.

Un Aldosivi desbordado respondió con un remate de Pisano que Armani desvió con el pie a los 25´.

River generó más peligro y tuvo el primero con un disparo potente de Zuculini (33m) y un remate de cabeza de Borré desviado (36m).

El gol Millonario llegó poco después, con un cabezazo certero de Pérez, luego de un centro de Angileri.

El Tiburón cambió la cara y jugó con más decisión en el complemento. De esta manera, puso en aprietos a la visita hasta la concreción del empate, en el momento menos pensado.

Una nueva proyección de Fernández dejó a River de cara al segundo. Sin embargo, el ex Gimnasia reclamó penal por una supuesta infracción de Galeano que Pitana no consideró. Esa acción no solo le quitó concentración al volante, sino también al resto del equipo, que en la contra sufrió el empate de Aldosivi en los pies de Chávez.

A partir de la igualdad, el partido quedó abierto y tanto el local como River tuvieron sus chances, pero ninguno logró concretar.

El desquite será el próximo viernes en el Monumental, desde las 21.10, y a River le bastará con el empate sin goles para avanzar de fase.