Los millones del fútbol tapan la amenaza de una depresión

Es uno de los temas que puede llegar a representar un veradero drama, para jugadores en actividad y más aún para los retirados

| Publicado en Edición Impresa

El día después del retiro, continúa siendo un tema que reclama atención en lo que tiene que ver con el futbolista profesional. La muerte de Julio César Toresani, en Santa Fe, volvió a instalarlo y más allá de las reacciones que generó, es probable que pronto nuevamente quede postergado a un segundo plano, así que sería conveniente que a partir de Agremiados, la AFA y de los clubes se ponga en práctica algún tipo de idea para atender, básicamente, a quienes después de colgar los botines no encuentran el modo de continuar ligados a la actividad que les representó su forma de vida hasta que el físico les marcó la salida de las canchas. Algún tipo de proyecto que no tendría que saltear incluso a quienes están en plena actividad, y la tristeza por diferentes razones también puede marcarlos.

Toresani, a los 51 años, esperaba una propuesta para retomar su actividad en la dirección técnica, tras haber desarrollado una extensa carrera como jugador, atravesaba un estado depresivo profundo, consecuencia de una problemática que incluyó factores ligados a la salud, el trabajo y la familia, que desembocó en una serie de señales que nadie alcanzó a descubrir hasta que su cuerpo apareció sin vida en el predio de la Liga Santafesina, donde al esforzado mediocampista que llegó a lo más alto de su carrera jugando para Boca Juniors y River Plate le habían acondicionado un espacio para que se instalara provisoriamente.

La historia del “Huevo”, tal como el mundo del fútbol conoció y recordará a Toresani, fue un verdadero llamado de atención a quienes se movilizan en un medio que mueve millones y ubica a sus protagonistas centrales en un estado de popularidad casi sin comparación, pero que en algunos casos quedan desamparados cuando no están ligados directamente con un club o dan por finalizada la carrera profesional, luego de lo cual tienen que comenzar prácticamente desde cero, como jubilados de menos de 40 años de edad.

Cada vez en mayor proporción, los futbolistas se preparan para lo que les espera después del retiro, y los profesionales de la psicología son el respaldo buscado, pero hasta el más atento a esa cuestión acepta que se trata de una decisión que terminan sufriendo, más que nada aquellos que no pueden ganar protagonismo desde la conducción técnica o alguna rutina que tenga relación con un juego que involucra cada vez a mayor cantidad de personas, aunque, como en todo, siempre hay quienes se quedan en el camino al no cumplir los objetivos.

Cada vez en mayor proporción, los futbolistas se preparan para lo que les espera después del retiro

Los conocidos de Toresani remarcaron que en la faceta personal era como en la cancha: voluntarioso y de un carácter intenso. Pero a pesar de los puntos de coincidencia que tiene con el fútbol, la vida les plantea a los ex jugadores cuestiones para las que en su mayoría no están preparados, e incluyen situaciones de origen familiar, económico y laboral. Para ellos es un volver a empezar, con lo que eso significa después de conocer la fama, el dinero y un reconocimiento desconocidos para la mayoría.

José Luis Chilavert cargó las tintas contra Futbolistas Argentinos Agremiados, y particularmente contra su secretario general, Sergio Marchi, a quien acusó de no brindarle ayuda a Toresani, y Esteban (“El Gallego”) González confesó que su esposa, trabajando diez horas por día, es la que sostiene la casa tras haber sido despedido de San Lorenzo, club con el que se consagró campeón.

Por dónde empezar, parece ser el desafío, y cómo llegarle a jóvenes que en su plenitud les cuesta aceptar una realidad que puede ser muy cambiante y lo que les espera cuando el fútbol les marque la puerta de salida. Ejemplos hay por donde se mire, con protagonistas actuales y otros que llegaron a ser figuras, o no tanto, que jugaron en clubes grandes o en clubes chicos, que ganaron millones o les alcanzó para sobrevivir, que despilfarraron dinero o lo cuidaron.

Las distintas ciudades del país tienen en sus calles a ex jugadores que recuerdan con nostalgia sus buenos viejos tiempos, que pelean la vida como uno más o que están a la espera de un llamado para trabajar en el club donde se destacaron, grupos a los cuales siempre amenaza ese rival que es tan difícil de gambetear: la depresión. Esa que marcó el adiós de Julio Toresani, quien se incorporó a una larga lista de futbolistas y ex futbolistas que periódicamente instalan el tema a nivel mundial.

Un breve repaso de episodios de estas características permite confeccionar el siguiente listado:

1) Robert Enke: ex arquero de la selección de Alemania se arrojó a las vías noviembre de 2009 tras no poder superar la muerte de una hija.

2) Andreas Biermann: amigo de Enke, murió después de varios intentos de suicidio, también a causa de la depresión.

3) Dave Clement: ex defensor del Queens Park Rangers FC se envenenó en 1982 tras sufrir una lesión que interrumpió su carrera.

4) Ramiro (“Chocolatín”) Castillo: el destacado delantero boliviano tampoco logró superar la muerte de un hijo, y se ahorcó en 1997.

5) Luis Ibarra: arquero suplente de Tigre, se mató en septiembre de 1999 arrojándose al vacío.

6) Gary Speed: ex ex volante británico, ya como entrenador de Gales fue encontrado muerto en noviembre de 2011 en su casa cerca de la ciudad de Chester.

7) Fabián Madorrán: en 2004 se pegó un tiro luego de ser despedido como árbitro de la AFA.

8) Justin Fashanu: el primer futbolista que se declaró públicamente homosexual, se ahorcó en mayo de 1998 en un garage, luego de un confuso episodio.

9) Mirko Saric: juvenil de San Lorenzo, sufría de depresión por una grave lesión en los ligamentos; se ahorcó con una sábana en su casa de Flores, en abril de 2000.

10) Alberto Vivaldo: otro ex arquero, en este caso argentino surgido en River, que se arrojó a las vías del ferrocarril en Vicente López, en febrero de 1994.

11) Mariano Gutiérrez: en enero del 2008, después de que San Martín de Burzaco, su equipo, jugara un amistoso con Deportivo Laferrere, el arquero santafesino se ahorcó en su casa de San Francisco Solano.

12) Sergio Schulmeister: también arquero, se quitó la vida cortándose el cuello en febrero de 2003 tras una supuesta decepción amorosa.

13) Lee Kyung-Hwan: el mediocampista surcoreano se arrojó al vacío desde un edificio de Seúl tras haber sido suspendido de por vida debido a un caso de encuentros arreglados.

14) Héctor Damián Larroque: una disputa por la custodia de su hija, tras su retiro del fútbol lo llevó a quitarse la vida en agosto del 2011, colgándose en la terraza de su domicilio.

15) Joan Gamper: pionero del fútbol suizo, se mató en julio de 1930 de un disparo en su domicilio en Barcelona; . Lo habría hecho por la tristeza que le causó la prohibición de tener cualquier tipo de contacto con el Barcelona, club en el que fue presidente.

Más allá de episodios como los apuntados, son muchísimos los casos de futbolistas que contemplaron la posibilidad del suicidio, como Rubén Suñé, una verdadera gloria de Boca, quien tuvo un intento fallido, ya que su caída fue amortiguada por un toldo que le salvó la vida. Y de acuerdo a manifestaciones de profesionales que han profundizado, una persona, en este caso ligados al deporte, no decide suicidarse de un día para el otro. Los síntomas de un suicida son siempre inevitables de ocultar hasta para el más convencido de la asesina decisión. Cómo hacer para que nadie se de cuenta que uno no tiene ni un poco de ganas de vivir, cómo hacer para para que nadie se de cuenta que uno anda planeando ahorcarse o pegarse un tiro. Dicen los estudiosos del tema que “las personas que se suicidan se sienten perseguidos por su propia tortura. Es su culpa la que les hace no estar en paz consigo mismos”. Y cuando una persona tiene una intención de suicidio no busca el deleite sino acabar con el sufrimiento porque su visión de túnel no permite ver otras posibles salidas.