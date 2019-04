Los comercios abrieron y hay micros en la Ciudad a pesar del paro

La medida de fuerza de los sindicatos repercute en dependencias públicas, escuelas, facultades y bancos. Andan micros y trenes, los comercios abrieron, pero no hay recolección de residuos. La calle, el reflejo de una ciudad a media máquina

A pesar de la jornada de paro convocada por los sindicatos en contra de las medidas económicas del Gobierno de Mauricio Macri, el comercio platense y el transporte público de pasajeros funcionaban con normalidad y sostenían la actividad en la Ciudad. No obstante, las calles lucían a un ritmo mucho menor al habitual a raíz de la baja actividad que presentaban las dependencias de la administración pública y las repercusiones que la medida de fuerza tenía en escuelas, bancos, hospitales y en las facultades de la UNLP.

En una recorrida realizada por este medio pudo notarse desde las primeras horas de la mañana cierta tranquilidad por parte de los usuarios de micros, debido a que las lineas que conectan a los barrios de la Región con el centro platense funcionaban casi a un ritmo habitual. Si bien algunas frecuencias se dilataban con respecto a las jornadas normales, el servicio estaba prácticamente garantizado en todas los ramales. También había una fuerte presencia de taxis, mientras que el tren de la Línea Roca a Constitución andaba con los horarios de siempre.

Cabe recordar que mañana (Día del Trabajador) no habrá servicio de transporte público con motivo de la medida de fuerza que dispuso el gremio de la UTA.

En este marco, el flujo de colectivos facilitó el acceso de los vecinos al centro de la Ciudad, donde los locales de los distintos rubros levantaron sus cortinas con normalidad para dar lugar a una nueva jornada comercial, tal como se podía apreciar en los principales corredores como calle 8, 12, diagonal 74 y diagonal 80.

La actividad en el centro platense, en este marco, era sostenida por el transporte y el comercio. Como fue informado por este medio, el sindicato de mercantiles, como otros gremios fuera de la CGT, no adhirieron a la huelga.

La adhesión a la medida de fuerza por parte de la CTA y ATE, no así de UPCN, llevó a menguar la actividad en distintos estamentos de la Administración Pública. Lo mismo ocurre en las escuelas a raíz de que se plegaron los principales gremios docentes bonaerenses junto a la Ctera, y lo propio hicieron los privados de SADOP, con lo cual también estaba resentida la actividad escolar de los establecimientos privados. La UNLP no era la excepción en medio de la puja de los universitarios por salarios y falta de presupuesto, de modo que las facultades prácticamente no tenían labor académica ni administrativa.

Por otra parte, los médicos bonaerenses de Cicop y los judiciales de Sadop se plegaron al paro y, en efecto, en la órbita de los tribunales y de los hospitales públicos las tareas se encontraban plenamente resentidas en nuestra Región. Asimismo, en las delegaciones platenses de la AFIP, cuyos gremios no se sumaron al paro, se desarrollaban asambleas y se anunció que no habrá atención al público después de las 13 hs.

La preocupación de los vecinos giraba también en torno al funcionamiento de los bancos. Como se sabe, además, hoy transcurre el segundo día del pago a los jubilados de Provincia. En los últimos días, el gremio La Bancaria decidió apoyar la medida. Más allá del anuncio de los trabajadores, desde las entidades garantizaron el servicio a los usuarios. En este tironeo, el funcionamiento de los bancos era dispar y repercutía en el ritmo light que presentaban esta mañana las calles del centro platense.

Como se sabe, entre los sectores más fuertes que convocaron a la medida estaba el moyanismo, uno de los bloques gremiales de peso en el flamante Frente Sindical para el Modelo Nacional. Por consiguiente, no se registraban en la Región tareas de recolección de residuos, y tampoco las habrá mañana con motivo del feriado por el Día del Trabajador.