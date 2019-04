Para los artistas chilenos acusados de terrorismo, su detención fue "una gran equivocación"

Los artistas chilenos Gabriela Medrano (36) y Felipe Zegers (39), quienes fueron detenidos e imputados en una causa por haber dejado un artefacto sospechoso en un hotel de la ciudad de Córdoba, el cual debió ser detonado por expertos en explosivos, aseguraron que todo se trató de "una gran equivocación" y que esperan que la Justicia resuelva lo sucedido "para poder regresar" a su país.

Los artistas, quienes fueron excarcelados anoche por decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, leyeron un comunicado de prensa en el que aseguraron que llegaron a la ciudad de Córdoba "invitados por la Facultad de Filosofía" para realizar una exposición.

"Nosotros realizamos intervenciones artísticas en el espacio urbano. Fuimos invitados a Córdoba por la Facultad de Filosofía, en el marco del Congreso 'Malas lenguas', para exponer nuestro proyecto 'Información Inclusive', que consiste en una caja con dos parlantes que transmiten la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje inclusivo", aclararon.

Además, detallaron: "Esta caja contiene un MP3 y un amplificador. Para poder funcionar, necesita una batería. Como las baterías no se pueden llevar en el avión (ni siquiera en el equipaje que se despacha), les pedimos a nuestros anfitriones que nos facilitaran una en Córdoba, la cual no pudimos devolver a tiempo, y, por eso, quedó en el hotel".

"Estamos frente a una gran equivocación y, por eso, esperamos que esto termine de ser aclarado en el expediente judicial para poder volver a nuestro país y retomar nuestras vidas y actividades con normalidad", consignaron en el comunicado. Los artistas chilenos fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo el domingo último, acusados de haber dejado un artefacto sospechoso en el hotel cordobés, en el que se habían alojado.

Finalmente, y tras una larga indagatoria, fueron imputados en una causa por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien los acusó por delitos vinculados a la tenencia de materiales explosivos. La defensa presentó un pedido de excarcelación, el cual fue concedido por el juez Vaca Narvaja, que les impidió la salida del país.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que los dos artistas chilenos "no fueron lo suficientemente prolijos en su accionar".

"Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas", dijo Bullrich en declaraciones a radio Continental.

"Las personas no fueron lo suficientemente prolijas al dejar algo así en el hotel. Dejaron un aparto extraño en un hotel, de manera extraña. Se analizó el caso ayer y el juez los dejó en una situación de 'stand by', no cerró el caso", indicó la ministra.