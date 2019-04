Estudiantes busca atacantes y el sueño de siempre es Boselli

Si hay dinero para invertir en el próximo mercado será utilizado en ofensiva. Aunque todavía Gabriel Milito no entregó su informe, la dirigencia sabe que ese es el sector a poner el acento

La dirigencia de Estudiantes ya empieza a imaginarse lo que será el próximo mercado de pases, muy movido y con la presión de no poder equivocarse. El equipo jugará con cierta presión de no perder la categoría y por eso necesita jerarquía.

El plantel necesita, por lo menos, un jugador por línea. Pero los ojos están puestos en los puestos de la delantera. Un volante ofensivo y un delantero son las prioridades a la hora de invertir el dinero en el próximo mercado de pases.

El nombre de Mauro Boselli fue el primero que se tiró arriba de la mesa. Es una debilidad para el presidente Juan Sebastián Verón, quien en varias oportunidades mencionó que le gustaría su regreso. Es más, el propio jugador lo confesó meses atrás en una entrevista radial.

El delantero, que fue la figura del equipo albirrojo campeón de América, dejó a fin de año el León de México, en el cual se había transformado en un ídolo absoluto. Convirtió 130 goles en tres años y llevó al equipo a los primeros lugares. Pero en diciembre pasado se marchó a Brasil, enfrentado con algunos dirigentes. Recaló en Corinthians.

En el Timao no logró pisar fuerte. Pocos partidos fue titular y por el momento es alternativa en el banco de los suplentes. Es verdad que la temporada fuerte en el vecino país no comenzó (el Brasileirao empezará a mediados de mes), pero se pensó en repatriarlo, a préstamo.

“Nos encantaría poder traerlo, pero sabemos que es muy difícil. Estudiantes no puede competir contra equipos de Brasil, y mucho menos uno tan importante”, contaron desde City Bell. Los dirigentes no quieren cerrarle la puerta, pero... Su regreso asoma más posible para la próxima temporada.

Fuentes cercanas al jugador opinaron en la misma sintonía y le dijeron a este medio que las chances de salir a préstamo son bajísimas. En off, sostuvieron que hasta el próximo año el jugador no se plantea la posibilidad de dejar el club más popular de San Paulo. Pero nadie se atreve a cerrar las puertas, porque el lazo afectivo de Boselli con Estudiantes es real.

Otro nombre que se tiró arriba de la mesa fue el de Federico González. Es del gusto de la dirigencia y también de Milito, pero está lejos de ser una prioridad. En voz baja le contaron a este medio que hay otros jugadores por encima en la consideración. No obstante, van a esperar que se termine el torneo de Tigre, porque hay otros jugadores apuntados: Lucas Menossi.

Además, tal como se informaba, existen otros dos nombres seguidos muy de cerca por la secretaría técnica. Uno es un jugador extranjero que milita en un Club de Sudamérica y el otro uno que se encuentra jugando en un equipo de Argentina (del Interior) pero cuyo contrato se termina el 30 de junio. Por ambos ya hubo sondeos y contactos.

Pero claro, como ya se dijo públicamente, en este mercado de pases existirá un mayor hermetismo y ni siquiera los “amigos” tendrán algún indicio. La idea de la secretaría técnica es negociar con total hermetismo aun sabiendo que muchas veces la información se filtra. Por lo pronto hasta que no se termine la temporada y no regrese el presidente Verón no sucederán novedades importantes.

¿QUÉ PASARÁ CON PAVONE Y ALBERTENGO?

Hoy los principales delanteros que tiene el plantel son Mariano Pavone y Lucas Albertengo. El Tanque, que no fue titular en ninguno de los dos partidos de Milito, jugaría sus últimos partidos con la camiseta de Estudiantes en la Copa de la Superliga. Lo sabe él y su entorno.

El futuro de Albertengo es incierto. Tiene buena consideración de dirigentes y cuerpo técnico. Pero el Pincha no podrá pagar el 1,5 millones de dólares de su opción de compra. ¿Pero si prospera un nuevo préstamo?

Por último, otro delantero del plantel es Gastón Fernández, que fue muy importante en el tramo final del torneo. Si bien todavía no empezaron las charlas de renovación, se presume que seguirá al menos un año más en Estudiantes.

