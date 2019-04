Carzoglio habló de “espías” por la detención de Moyano

| Publicado en Edición Impresa

El suspendido juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio denunció ayer que el año pasado dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le llevaron un borrador de la orden de detención del secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, “lista para ser firmada”.

Se trata del magistrado que rechazó en el mes de octubre el pedido de detención de Pablo Moyano que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, quien lo acusó por una supuesta defraudación al club Independiente, del cual es vicepresidente.

El magistrado relató que “a fines de agosto o principios de septiembre, antes de que me llegue la causa, me llamaron dos agentes de la AFI diciendo que querían hablar conmigo”. “Concertamos una cita y, cuando nos vimos, me plantearon que venían con órdenes del presidente de detener a Moyano”, expuso.

“Concretamente, me dijeron: ‘estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano’”, contó Carzoglio. Relató que los agentes de inteligencia le preguntaron “qué quería” para concretar la detención”.