Video. Vecinos descubrieron al ladrón de una moto en 61 entre 3 y 4

El sospechoso intentó esconderse en un edificio para "hacer contacto" y que el vehículo arranque

Un nuevo hecho de inseguridad quedó captado por cámaras de seguridad en las últimas horas. Esta vez se trata de una secuencia en la que un adolescente que habría robado una moto intentó resguardarse en un edificio de calle 61 entre 3 y 4 para poder "hacerla andar".

En una denuncia vía redes sociales, una de las personas que notó el hecho e intervino, indicó que el delincuente tendría "unos quince años" y "vimos cómo rompía el plástico de la moto, porque quería hacer contacto", según presume. Asimismo, dijo que "nos amenazó con piedras".

En otro tramo de su relato de lo que vivió, el testigo dijo: "Con mi hermana lo corrimos hasta 4 y 58. Pedimos a la gente que llame a la Policía y nadie intervino. Hay que ponerse en el lugar de uno estar ahí. No es fácul pensar qué hacer en ese momento".

Luego, explicó que al ver que el joven "no tenía nada" -es decir, no estaba armado-, continuaron con la persecución. "Lamentablemente no sé ni cómo hizo pero no lo vimos más", cerró.