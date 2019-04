| Publicado en Edición Impresa

La premier británica Theresa May lanzó ayer una ofensiva diplomática destinada a convencer a sus socios europeos de que le den más tiempo mientras busca el modo de desbloquear el Brexit en unas negociaciones con la oposición que no parecen avanzar. May viajó a Berlín y París para hablar con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea. (AFP)