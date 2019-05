La ex presidenta propuso un “nuevo contrato social para salir de la crisis”

Con público dentro y fuera de la Sala Borges, Cristina planteó un acuerdo productivo. Elogió a Trump: su economía “vuela”

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó anoche que “Argentina necesita un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, de todos y todas, para salir de la crisis”, durante un acto realizado en la Feria del Libro, en el cual presentó “Sinceramente”, un trabajo de su autoría.

“Necesitamos un nuevo contrato de ciudadanía responsable de todos y todas para salir de la crisis. Es una tarea a la que deben comprometerse los empresarios, los operarios y los cooperativistas. Un pacto que nos involucre a todos”, señaló la ex mandataria en el auditoria Jorge Luis Borges de la Rural, que se encontraba colmado.

Y agregó: “No hay mayor compromiso, primero desde el Estado, de generar las condiciones, y segundo de los empresarios para generar ese empleo, no hay posibilidades en este mundo tan difícil de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte”.

Ante la presencia de ex funcionarios de su gobierno, representantes de los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales y actores y actrices cercanos al kirchnerismo que estaban en la sala, Cristina Kirchner aseguró que el objetivo de la publicación era que le sirviera “a todos los argentinos”.

Dos pantallas gigantes permitieron seguir la presentación a una multitud que se encontraba dentro y fuera del predio, sobre la avenida Sarmiento, que desde esta mañana ya estaba cortada al tránsito.

Sobre las razones que la llevaron a escribir este libro, la ex presidenta dijo: “Después de ser presidente, más todo lo que pasó y está pasando en el país, era muy mezquino escribir una cosa de uno nada más, y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieron a otros y que nos sirvieran a todos para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y argentinas durante tantas décadas, desde las distintas posiciones que todos y todas tenemos, no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta… para neutrales están los suizos, los argentinos no somos neutrales. Nunca lo fui ni lo quiero ser”.

“No creo en sociedades maravillosas ni en malos dirigentes, creo que hay algo de reflejo arriba de lo que hay abajo y viceversa con nuestros defectos y limitaciones, entonces quise transmitirles a los jóvenes lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo”añadió Cristina Kirchner.

Cristina además elogió a la administración de Donald Trump en los Estados Unidos: “Miren lo que esta pasando en Estados Unidos. La economía vuela, tienen el indice de desempleo más bajo desde hace 50 años”.

INSULTOS A UNA MOVILERA

Una periodista de TN, que cubría la presentación del libro de Cristina en el predio de La Rural, fue insultada por un grupo de militantes kirchneristas, que impidió la continuidad de su trabajo.