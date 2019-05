“Veo muy similar a Estudiantes 2006 con este Atlético de ahora”

Diego Simeone también se refirió a las enseñanzas que le dejó el Narigón Bilardo, siempre que estuvo bajo sus órdenes

Cada vez que el Cholo Simeone habla, el fútbol argentino presta atención y en particular cada palabra suya tiene resonancia en nuestra ciudad y más cuando el Pincha aparece en su relato: “Todos los jugadores que tuve en Estudiantes en el 2006, Verón, Alayes, Ortiz, Braña, Calderón , Pavone, Sosa, me ayudaron a ser mejor técnico; siempre lo digo y lo valoro mucho, tenía un montón de ideas y ese grupo supo comprenderlas para trabajarlas de la mejor manera. No hay dudas que me hicieron mejor entrenador, es algo que siempre digo”. A lo que agregó: “A ese equipo lo veo muy similar a este Atlético Madrid de hoy, tiene la misma pasión, ni que hablar de como atacábamos, por ahí se olvidaron de que de 10 partidos ganamos 9 y le ganamos un campeonato a Boca de una forma imposible. Por eso yo siempre se lo refresco a quien no se acuerda de eso”, aseguró el ex DT pincha.

estar siempre listo

“El fútbol es maravilloso, te lleva a lugares que ni te imaginás, por eso como entrenadores tenemos que estar preparados para todo lo que pueda suceder, desde dirigir un equipo menor a otros más grandes como Barcelona, Boca, Liverpool, Juventus, River, Racing, Inter o Manchester, en fin, todos los equipos importantes del mundo”, aclaró.

“En una época no se aceptaban los cambios posicionales y no había forma de modificar eso, pero Bilardo lo hizo; el fútbol es maravilloso, se puede llegar al éxito de muchísimas manera y siempre hay que mirar eso. Jugar en equipo es el gran secreto”, explicó dejando abierta la puerta para hablar del Narigón.

“me marcó para toda la vida”

“El fútbol es pasión, si no lo tomás así, quedáte en tu casa porque no lo vas a disfrutar. Por eso valoro lo de Bilardo; sus enseñanzas me dejaron marcado. La parte más importante de cuando fui jugador, fue con Bilardo. Tuve muchísima suerte de tenerlo. Desde donde se lo mire, a mi me marcó para toda la vida. Vivir una forma de jugar al fútbol, simplemente hacer lo que se necesite en ese momento. Ni hablar de la competitividad, de lo de que tenés que transmitir. Sus charlas eran pasión pura. Tuve la suerte de tener varios y buenos técnicos como el Coco Basile, de jugar en Europa, pero tenerlo a Bilardo fue algo que realmente me marcó”, valoró Simeone.

El actual DT de Atlético de Madrid, además se refirió sobre la actualidad del DT de River Marcelo Gallardo: “Está haciendo un trabajo extraordinario y su camino está marcado por Europa y la Selección”.

“Marcelo está haciendo algo extraordinario. El fútbol argentino tiene muy buenos entrenadores. Ojalá se quede todo el tiempo que quiera en River, pero tiene el camino marcado por Europa y la Selección, la conoce mucho y más por haber estado tanto tiempo”, dijo el “Cholo” en una entrevista con Fox Sports.

Simeone, a la vez, respaldó el trabajo de Lionel Scaloni en la Selección: “¿Quién dice que gana la Copa América y después le pidan que se quede?”, dijo, aunque recomendó: “Lo mejor es que el técnico que vaya a agarrar el seleccionado mayor esté un tiempo antes en la Sub 20 para prepararse. Para mí ese es el camino indicado”.

Finalmente, en su exposición sobre la actualidad de distintos entrenadores argentinos que están en Europa, Simeone dijo que Mauricio Pochettino, que llevó a Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones, “está haciendo algo muy bueno”; y sobre la actitud de Marcelo Bielsa, que obligó a su equipo (Leeds, de la segunda de Inglaterra) a ceder un gol luego de sacar ventaja en una jugada con un rival caído, opinó que “hay que ver si en una final del mundo hace lo mismo. Las circunstancias no son siempre las mismas”, finalizó.