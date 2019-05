Por una complicación, se demora el alta de Mirtha Legrand

El último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand fue el miércoles pasado. Desde el que Mirtha continuaba con su recuperación en franca mejoría, sin complicaciones, acompañada por su familia. Todo hacía indicar que durante la jornada de este viernes, finalmente la reina de los almuerzos abandone el centro de salud.

Desde el pasado domingo, la conductora se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei, al cual ingresó por dolores que confundió con una gastroenteritis. Sin embargo, horas más tardes los médicos descubrieron que padecía una brida abdominal y que debía ser operada de urgencia.

No obstante, en Involucrados, el programa de América que conduce Mariano Iúdica, dieron nueva información sobre el estado de la conductora. "Hubo una complicación de último momento. Los valores de los últimos análisis que le hicieron no están como corresponden, por lo que los médicos quieren estar atentos a esta evolución, y Mirtha no recibirá el alta hoy", aseguró Cora Debarbieri y agregó: "Si todo evoluciona bien recién se iría el fin de semana. Mirtha está acompañada por Elvira y se encuentra de buen humor. Pero tiene que ir recuperándose de a poco".

“Los médicos quieren estar atentos por ese llamado de atención de los análisis. La externación podría ser el fin de semana”, explicó Cora.