Internet, de luto: murió Grumpy Cat, la gata más famosa 

La web está de luto, murió una de sus grandes estrellas: Grumpy Cat, a los 7 años.

Saltó a la fama en 2012 cuando se publicó una foto de su ceño fruncido en Reddit. Su tamaño pequeño y su ceño fruncido probablemente se debieron al enanismo felino, según reveló su familia más adelante.

Además de ganar el Premio al Gato Más Influyente de MSNBC, también anotó campañas con Purina y Cheerios. Tuvo espacios para invitados en Today, Good Morning America, American Idol, Sesame Street e incluso The Bachelorette.

Inspiró los libros Grumpy Cat: A Grumpy Book y The Grumpy Guide to Life: Observations by Grumpy, y el comic The Misadventures of Grumpy Cat.

Los memes interminables y el éxito siguieron.

https://twitter.com/RealGrumpyCat/status/1129310647458467840