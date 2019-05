“Siento vergüenza por lo que hizo mi querido Cambaceres”

El doctor Raúl Zamponi dio la cara y explicó las razones de la pésima campaña futbolística del equipo de Ensenada en la Primera D

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

La cruda realidad dice que Defensores de Cambaceres acaba de cerrar el peor ciclo futbolístico de su historia, desde que compite oficialmente en AFA, en 1957.

La reciente campaña, que decepcionó a propios y extraños, será recordada por mucho tiempo por haber sido la más floja de todas y la que generó que deportivamente tocara fondo.

El doctor Raúl Zamponi, presidente del Rojo, salió a dar la cara después de las innumerables críticas que recibió, al igual que sus pares de comisión directiva, y habló de todo con este diario. De la frustración deportiva. De los responsables de la performance del equipo, de las equivocaciones que hubo, y además, trazó los lineamientos de cómo van a encarar el segundo semestre de este año.

- ¿Son concientes de la decepcionante campaña del equipo?

- Por supuesto. No podemos negar que fue la peor campaña en torneos de AFA, sino que además, asumimos la responsabilidad junto a los demás miembros de la comisión directiva.

- ¿Qué sensaciones quedan después de no haber podido cumplir con las expectativas?

- Sentí vergüenza ver a mi querido Rojo realizar esta pobre campaña. Junto a mis pares de comisión sabíamos que nos iba a costar acoplarnos a esta divisional, porque veníamos de jugar durante varios años en la C. Pasar a competir en una categoría amateur no fue nada sencillo. En la C, por ser profesional, conocés a los jugadores, pero para encarar el torneo de la D hubo que seleccionar jugadores sin conocerlos en la previa y sin saber cuál es su performance. Por eso, apostamos a los chicos del club, con un técnico al que le dimos toda la confianza para que pueda armar el equipo con jugadores de la institución y con algunos de experiencia en la D, para que suplieran a los profesionales que estuvieron anteriormente y se tuvieron que ir. No nos fue bien. El grupo no pudo acomodarse y el equipo empezó a perder. Y cuando te acostumbras a perder, todo se hace cuesta arriba. Después, decidimos cambiar el rumbo. Salimos a buscar a jugadores de la Liga platense y apostamos a un técnico de experiencia. Levantamos en el juego, hubo alguna reacción, pero no alcanzó. Recuerdo las palabras de un dirigente de un club que nos visitó. Me dijo que esta categoría es difícil, y que nos iba a costar por el hecho de haber permanecido varios años en la C. Necesitamos chicos menores que sean hombres. Es complicado conformar un equipo con esas características. Ahora, con todo ese aprendizaje, trataremos de hacer una mejor campaña, No nos pasa por la mente otra cosa que salir campeón. Queremos volver pronto a la C.

- ¿Cuándo suceden cosas así, siempre se buscan a los culpables. Los hay?

- No le escapo a la responsabilidad, después de ver esta campaña tan mala. Llegamos a esto por un combo de situaciones. Creo que la responsabilidad es compartida entre todos, llámense dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Si me decís que no cumplíamos, estaría mintiendo. Nunca dejamos de pagar viáticos, se consiguió todo en favor del jugador. Micros para que viajen cómodos y se les dio todo lo que necesitaban. La institución cumplió con lo que pudo cumplir. Ahora, ya tenemos la experiencia necesaria para que no vuelva a padecer una campaña similar.

- ¿Cómo se va a estructurar el nuevo plantel? ¿Qué sucederá con el cuerpo técnico?

- Estamos en una etapa donde venimos evaluamos todo. El rendimiento de los jugadores, la capacidad que han tenido en este torneo y del entrenador. No nos podemos valer de lo que son los jugadores, sino del desempeño que tuvieron. No creo que haya que cambiar a 20 jugadores. El ánimo no es sacar, sino incorporar los jugadores que hagan falta para mejorar. Trataremos de traer chicos de la D y que no hayan firmado contrato con otros equipos. Todos tienen que estar cerca de La Plata.

- Hubo rumores de división dentro de la CD. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

- Estamos más unidos que nunca. Y aprovecho este momento para asegurar que el club no estuvo tan bien como cuando salimos campeones en el ´98. A pesar de la crisis, pudimos acomodar la economía. Estamos al día con el plantel. Se logró solucionar varios juicios que nos dejaron anteriormente. No quiero entrar el detalles porque yo formaba parte de la directiva anterior. Se hizo frente a los juicios y deudas. Podemos decir que, pese a algunas deudas pequeñas que nos quedan, el club no debe nada. Sé que hay gente que desea que nos vaya mal. Pero creo que hay otra manera de acercarse al club, colaborando, y a veces en silencio. Y para ayudar no es necesario ser presidente.

- Al final, la tribuna ya es una realidad. Pero se dice que hubo trabas del municipio para que la habiliten.

- No sé si hay trabas. Las inspecciones se hicieron. No creo que haya alguna traba. Ahora, si buscamos la quinta pata al gato, por ahí algo se encuentra. Digo, esa tribuna estuvo vigente más de 40 años con otra estructura, y no veo porqué no se puede habilitar.

- ¿Cómo está la situación política de Cambaceres?

- Tenemos mandato hasta julio. Todavía no cumplimos con los dos años. En julio habrá que presentar el balance, pero no sé si llegamos, aunque después de julio hay una prórroga hasta noviembre. Sería bueno que esta comisión o la que venga, esté dos años a pleno.

- ¿Puede ser factible la tan mentada unidad?

- La unidad se pueda dar siempre y cuando las partes estén de acuerdo. ¿De qué hablo? De que la gente que venga no pida algo a cambio por hacer ese acuerdo. No me gusta eso de ´te doy esto porque me debés aquello´.