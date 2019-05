Chilavert y el "Mundo Vélez" le contestaron a Zárate: "Desagradecido y fracasado"

Las palabras de Mauro Zárate al término del encuentro de anoche en la Bombonera, lejos de cerrar la polémica no hizo más que avivar el fuego y generar duras reacciones.

"¿Pasó lo que tenía tenía que pasar?", le preguntó el periodista de la televisión a Mauro Zárate, en pleno campo de juego. "Yo creo que sí, pasó el equipo grande", disparó el delantero.

Y hace pocas horas llegó la réplica. El más duro fue José Luis Chilavert quien criticó con mucha dureza al delantero: "Es un desagradecido y un fracasado", tiró sin vueltas el ex arquero paraguayo.

Vale destacar que "Chila" no fue el único que tomó como fuera de lugar las afirmaciones de Mauro Zárate.

El "Monito" Vargas, actual delantero de Vélez, Carlos Ischia, entrenador y ayudante de campo de Carlos Bianchi, y Christian Bardaro, ex futbolista del "Fortín", fueron algunos de los que le respondieron.

El delantero velezano dijo que "Me extraña y me duele porque somos muy compañeros. Me parece que hay cosas que no van. Nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos y nos vamos con la frente en alto. Los demás pueden hablar y hacer lo que quieran. Cada uno tiene su lugar en el mundo, nosotros tenemos el orgullo de poder tener la cabeza bien en alto".

La dura polémica sigue abierta.