Raúl Gámez tildó a Zárate de b... y Chilavert dijo que es un “desagradecido” y “fracasado”

| Publicado en Edición Impresa

Después de lo que sucedió el jueves por la noche en la Bombonera con el festejo y los testimonios de Mauro Zárate en contra de su ex club, varias personas vinculadas al Mundo Vélez reaccionaron y salieron a contestarle.

El ex presidente, Raúl Gámez, calificó ayer de “boludito” al delantero de Boca, por su comportamiento en el partido revancha por los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

“Podría haber actuado de otra manera, son chicos todavía. No tiene retorno después. Es un boludito cuando hace esas cosas”, apuntó el ex dirigente sobre las declaraciones de Zárate tras el pasaje a la semifinal, en las que trató de equipo chico al club de donde surgió.

“Ganó Boca por penales, simplemente hizo un penal más. Contra el poder quedó demostrado que no se puede, pasa en todos lados. El tipo honesto en este país no tiene posibilidades. Vivís en desventaja contra los poderosos”, comentó en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Gámez retomó el tema de Zárate y recordó: “Quedó demostrado por qué quiso ir a Boca. Boca es demasiado poderoso. Siempre nos sacaron muchos jugadores, no tienen mucha ética”.

“¿Qué me molestó de Zárate? Me hubiera gustado que no se hiciera el tonto, tantos festejos, por respeto nada más. El se equivocó en declararle tanto amor a Vélez y los pibes de Vélez se hicieron fanáticos de eso, se tatuaron la piernas, el pecho, brazos y lo fueron a buscar a Ezeiza como si fuera el ídolo más grande, y no era así la cosa”, concluyó.

Rolando, uno de los hermanos de Mauro, también salió con los tapones de punta. “La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia”, fue el primer enunciado poco después de la derrota de Vélez en La Bombonera.

“Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos” sumado a “lo más triste de la traición es que nunca proviene de tus enemigos” y “la traición, el engaño y la mentira es tu forma de ser”, evidenciaron el malestar de “Roly”.

CHILAVERT LO DESTROZÓ

El ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert, en su cuenta oficial de Twitter, fue otra de las voces que fustigaron a Zárate.

“Queridos jugadores y equipo técnico de Vélez, me siento orgulloso de todos ustedes, porque dejaron todo en la cancha, nada que reprocharse. Mauro Zárate, Vélez es grande sin ayuda de los árbitros, te hubieras golpeado el pecho en la final en Madrid (en relación a la histórica final de Copa Libertadores que Boca perdió frente a River), desagradecido y fracasado”, escribió Chilavert, uno de los mayores ídolos del club de Liniers.

Carlos Ischia, a través de Twitter dejó en claro su posición: “Gracias Vélez, a todo el equipo, jugadores, CT, directivos y a los hinchas que sufrimos cuando merecemos ganar porque fuimos superiores en los 2 partidos y no pudimos en los penales. Sólo felicitarlos porque jugaron como el EQUIPO GRANDE QUE SOMOS y eso quedó demostrado”.