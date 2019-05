Para el ex contador de los Kirchner, Cristina debería arrepentirse

Manzanares hizo declaraciones en los tribunales federales de Retiro, donde concurrió a notificarse de la excarcelación que se le concedió el viernes en la causa Los Sauces

El ex contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, consideró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner debería "arrepentirse" y opinó que el primer juicio oral que se iniciará mañana a la actual senadora nacional "es un momento necesario para la República", en declaraciones hechas luego de notificarse de la excarcelación que se le concedió el viernes último en la causa Los Sauces. "Ojalá se haga Justicia", dijo sobre el juicio que comenzará mañana. "Por supuesto", respondió al ser preguntado si Cristina debería arrepentirse y evaluó que todos deberían hacerlo y que el resultado del juicio deberían ser "las condenas".

Además, al referirse a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández anunciada el sábado último para las próximas elecciones presidenciales, el procesado contador y actual imputado colaborador en la causa por los cuadernos de la corrupción entendió que "un presidente a sí mismo no se puede indultar" y dijo que el tema "puede tener distintas lecturas por más que Alberto Fernández haya dicho que ni Cristina es Perón ni él es Cámpora, suena a eso".

"Hay sensación de que la mala situación económica y los altos índices de pobreza nos llevan a volver al pasado y se torna en una gran duda, quizás a mí en lo particular me podría convenir un triunfo de Cristina Kirchner, entendiendo que podemos llegar a vivir momentos de impunidad que no quiero llegar a recibir un beneficio tan mezquino como ese". "La fórmula haría pensar que podría haber un indulto, porque un presidente a sí mismo no se puede indultar", agregó.

"Hay dudas de qué pasará con las causas políticas pero Argentina necesita una señal hacia adentro pero fundamentalmente ante Dios que nos arrepentimos de todo lo hecho, un golpe de bisagra", agregó al hablar con periodistas junto a sus abogados y custodios, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Manzanares dijo que estuvo "mucho tiempo" enojado con el matrimonio Kirchner. "No por meterme en esto sino por el abandono del que fui objeto. Por como son ellos si se llegaba a esta situación, el abandono era la respuesta que iba a recibir", agregó.

"Yo no tengo miedo. No mandé al frente a nadie, conté secretos de otros que tenía guardados en mi interior, son secretos de ella, del marido, del hijo, de Muñoz (por el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz), y otros empresarios". Sobre el juicio que se iniciará mañana sostuvo que "ojalá se haga Justicia" para dar "señales a futuras generaciones". Sobre su declaración como arrepentido, el contador negó haber sido "guionado" y anticipó que "cada vez que tenga algo más lo haré trasmitiendo a la Justicia". "Hasta que no esté con mis hijos no me voy a sentir libre", concluyó Manzanares.

El ex contador del matrimonio Kirchner estaba detenido en dos causas, los cuadernos de la corrupción y Los Sauces. En la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio fue aceptado como imputado colaborador, pidió la excarcelación y le fue concedida en primer lugar. El viernes último, el Tribunal Oral Federal 5 -que prepara el juicio por Los Sauces en el que también están acusados la ex Presidenta y sus dos hijos Máximo y Florencia- le dio a su vez el beneficio y por ello concurrió a los tribunales a notificarse.

Manzanares está bajo el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación por lo cual ,pese a que fue excarcelado, no podrá por ahora volver a Rio Gallegos y está alojado en un lugar reservado con custodia. "No salgo ni a comprar cigarrillos", dijo, y evaluó que se sentirá realmente libre cuando se reencuentre con sus hijos. Además, sostuvo que no ejercerá más como contador y comenzará a estudiar historia.