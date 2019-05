San Carlos no pudo en Cañuelas y ya piensa en Midland

La derrota fue el resultado menos pensado. Resignó la ventaja deportiva. Lo espera el Funebrero, en un partido, a jugarse en Libertad

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos ya tiene entre ceja y ceja el partido del Torneo Reducido contra FC. Midland (se jugaría el próximo domingo, en Libertad). Sin embargo, la derrota de ayer ante Cañuelas (0-1) no fue el resultado que fue a buscar, porque ahora deberá definir de visitante (terminó séptimo), y encima, el empate no lo favorece ya que el Funebrero correrá con ventaja deportiva.

Para el Celeste, la caída de ayer ante el Tambero fue el peor resultado, porque la idea era terminar lo más arriba posible, y así, poder definir en Berisso la serie de cuartos del Reducido.

El partido contra Midland se jugaría, en principio, el domingo que viene, en Libertad. El empate no le conviene al Celeste, pues la ventaja deportiva está del lado del Funebrero. El triunfo es el único resultado que necesita para avanzar a semifinales.

San Carlos fue a Cañuelas con el objetivo de sumar de a tres, pensando en consolidarse en el sexto puesto. Sin embargo, la derrota lo despojó de esa chance, y ahora, tendrá que remar de otra manera para acrecentar sus chances de poder alcanzar el tercer ascenso que otorga la divisional (ya subieron Argentino de Quilmes y Armenio, que terminó segundo).

Pero más allá de la derrota, lo que preocupa es el rendimiento del equipo. Porque el Celeste volvió a exhibir desacoples en casi todas sus líneas, generando que se encendiera la alarma.

Cañuelas encontró el gol a través de un penal ejecutado por Rodrigo Sánchez, al promediar el primer tiempo. Después el Celeste tuvo un par de chances para alcanzar la igualdad. Primero, con un tiro libre de Alexis Alegre que se estrelló en el travesaño, y luego, ya sobre el cierre, con un cabezazo de Martín Troncoso que terminó yéndose por arriba.

En la segunda mitad, a San Carlos le volvió a faltar juego. Mientras que a Cañuelas se lo vio con otra predisposición. Ni bien arrancó la etapa, Christian Soria puso en alerta al fondo del “villero” con un disparo que dio en el horizontal.

San Carlos intentó la reacción. Con más voluntad y entrega que juego, se las ingenió para arrimar peligro sobre el arco de enfrente, pero finalmente, sus intentos no prosperaron. El Flaco Vivaldo movió el banco, y sin embargo, no alcanzaron para llegar al menos a la igualdad. Ahora, se viene Midland, por el Reducido. En la semana, tendrá que ajustar algunos detalles porque no habrá demasiado margen de error. El que pierde, se va a su casa con las manos vacías.

BERA DEFIENDE SU LUGAR

Berazategui le ganó ayer como local 2 a 1 en el clásico a Argentino de Quilmes y jugará con Sportivo Barracas, que empató 1 a 1 con Deportivo Merlo, un partido de desempate para determinar cuál de los dos desciende.