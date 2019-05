Para Chiqui Tapia, la lista de Argentina para la Copa América es “muy auspiciosa”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia expresó que está “muy conforme” con la lista de convocados del entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, para la próxima Copa América de Brasil.

El titular de la AFA calificó a la nómina de “auspiciosa” ya que en ella está “reflejado” lo que pretenden para la Selección aunque también lamentó las “lesiones” que se produjeron en los últimos días como el caso del defensor Walter Kannemann.

“Es una lista auspiciosa, lástima los jugadores que se vienen lesionando. Estoy muy conforme porque se ve reflejado lo que queremos para la Selección”, manifestó durante el acto de premiación por el ascenso de Atlanta a la B Nacional.

“Cuando asumimos la sub 15 no tenía competencia internacional, ahora tienen más de cincuenta partidos. La sub 17 fue campeona sudamericana y cuando lleguen a la Sub 20 estaremos en la mitad del proyecto”, explicó el primer mandatario de la AFA.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS: ARRANCAN EN MARZO

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 comenzarán en marzo del año venidero y se extenderán hasta fines de 2021, según confirmó la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El calendario de la competición clasificatoria se fijó en enero durante la reunión del Consejo en Río de Janeiro, Brasil, pero recién en las últimas horas fue anunciado oficialmente por Conmebol.

En marzo del año próximo se disputarán las primeras dos fechas que se definirán a través de un nuevo sorteo, luego habrá un parate por la Copa América y se reanudará con dobles fechas en septiembre, octubre y noviembre.

En 2021 habrá otras cinco doble jornadas en marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre, para completar el sistema de disputa tradicional de 18 fechas, todos contra todos, con las localías invertidas.

Para inicios de 2022, más precisamente en marzo, quedarán los partidos de repechaje.