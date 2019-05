Mora Godoy explotó contra Laura Fidalgo: "que una mujer venga a maltratar a otra, no va"

En las últimas horas, la bailarina Mora Godoy manifestó su indignación con la devolución que le hizo la integrante del BAR Laura Fidalgo.

"No voy a tolerar bajo ningún punto de vista la falta de respeto, el ninguneo y la burla", aseguró.

En la víspera de la primera gala de sentencia, duelo y eliminación en el Súper Bailando 2019, Godoy se refirió al entredicho que tuvo con su colega.

"A esta altura de mi vida, no voy a tolerar bajo ningún punto de vista la falta de respeto, el ninguneo y la burla que tuvo Laura conmigo. La burla reiterada que viene de 2014 no la voy a permitir, no vengo acá para que me maltraten", sostuvo Godoy en Siempre show (Ciudad Magazine).

"En esta Argentina en la que las mujeres nos unimos, que una mujer venga a maltratar a otra, me parece que no. ¿Eso enseña en sus escuelas? ¿Que cuando a una nena no le sale algo tiene que burlarse de esa manera? Me parece tremendo y tristísimo todo", expuso Mora.