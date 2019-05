Gremios del transporte no prestarán servicios el 25 de mayo

Los gremios del transporte público de pasajeros decidieron hoy no prestar servicios durante el feriado del sábado 25 de mayo para expresar su rechazo a la aplicación del impuesto a las Ganancias a los asalariados del sector, dijeron fuentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) tras el fracaso de las negociaciones que mantuvieron con autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Dirigentes sindicales de la CATT, que conduce Juan Carlos Schmid, se reunieron hoy durante casi tres horas con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, y su equipo técnico laboral pero, según las fuentes, no alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto. "El gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo concurrir o no al diálogo.

Desde diciembre de 2015 la CATT analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones", señalaron los voceros gremiales.

Las fuentes adelantaron que ante ello, el sábado no prestarán servicios los ferroviarios, colectivos, marítimos, aéreos y fluviales y, muy probablemente, haya complicaciones con los aéreos, ya que las Asociaciones Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) están adheridas a la Confederación del Transporte.

En la reunión con Fernández Aparicio participaron Schmid y los dirigentes sindicales Omar Maturano (La Fraternidad), Enrique Maigua (señaleros), Mario Calegari (colectiveros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Alejandro Kohan (aeronavegantes).