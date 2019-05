El asado que compartió Alberto Fernández con intendentes del PJ bonaerense

El precandidato a presidente por el peronismo, junto al diputado Máximo Kirchner, se reunió para delinear la estrategia electoral

El precandidato a presidente por el peronismo, Alberto Fernández, y el diputado Máximo Kirchner se reunieron hoy en San Antonio de Areco, con intendentes y legisladores peronistas de la provincia de Buenos Aires para avanzar en definiciones electorales y también en la elaboración de un plan para el sector agropecuario.

En la peña La Matera del distrito bonaerense de Areco, a 108 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández fue recibido por el intendente anfitrión Francisco "Paco" Durañona y por un grupo de jefes comunales bonaerenses que compartieron un asado como continuidad del encuentro del pasado martes en Cañuelas.

Al ingresar al encuentro, Fernández consideró que "siempre es bueno escuchar y hablar con los intendentes del interior de la Provincia donde existe la preocupación de ver cómo seguir construyendo juntos y avanzar viendo como afrontamos esta situación en un contexto complejo". "Los intendentes son muy importantes porque son un dique de contención de malestar social y porque atiende a mucha gente que el gobierno nacional ha expulsado al sistema", agregó.

Con respecto a las negociaciones por la fórmula a gobernador bonaerense, Fernández no se explayó demasiado y solo esbozó: "Algo hablamos, pero no mucho".

A su turno, Máximo Kirchner manifestó la reunión fue para "seguir conversando" pero evitó dar definiciones sobre cual debería ser el perfil del candidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo, si debería ser un intendente o un ex ministro en referencia a Verónica Magario (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas) o Axel Kicillof, respectivamente.

En declaraciones a C5N, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, señaló: "Vamos a consensuar los candidatos a intendentes y legisladores con un muy buen tono pero también vamos a hablar de las políticas públicas también pensando en la región rural porque nosotros tuvimos un enfrentamiento con el campo pero es hora de dejarlo atrás y avanzar para afrontar la crisis". "Estamos trabajando seriamente en nuestro armado electoral pero también en la elaboración de una plataforma con políticas publicas para la Provincia", añadió.

En tanto, el intendente Durañona realizó una autocrítica al resaltar que "el interior bonaerense es el 14 por ciento del padrón a nivel nacional y el peronismo perdió 20 puntos desde el 2005 al 2012. Eso fue porque le dimos la espalda". Por su parte, la senadora provincial María Teresa García (Unida Ciudadana) sostuvo que "queda poco tiempo para tomar definiciones y hay que avanzar pero también trabajar en proyectos para el interior rural de la provincia de Buenos Aires".