Música, cine y más

VIERNES 24

MÚSICA

Clásico

La Orquesta Estable y sus Solistas.- Hoy a las 20 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, segundo concierto del ciclo. Se interpretarán obras de Haydn, Stravinsky y Bartok.

La opereta desquiciada.- Hoy a las 22.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Nina Rapp y Omar Musa, basada en “Las preciosas Ridículas” de Moliére con dirección de Alberto Jáuregui Lorda.

Coros

Ciclo Coral Islas Malvinas.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se presentarán el Coro de la Sociedad Lutiana Mingaugas, el Coro del Centro Cultural Islas Malvinas, el Coro de Niños de la Fundación del Hospital de Niños de La Plata y el Coro del Colegio de Fonoaudiólogos. Entrada: leche larga vida entera o descremada y/o galletitas, a beneficio de la Fundación Sor María Ludovica del Hospital de NIños.

Ciclo Coral Los Hornos.- Hoy a las 20 en el Centro Zonal Los Hornos, 137 y 64, se presentan el Coro del Cursillo “De Colores” y el Coro Rociero “Luz de Candela” del Círculo Cultural Andaluz. Entrada libre y gratuita.

Otros Ritmos

Homenaje a Sandro.- Hoy a las 21.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, a cargo de Fernando Samartín, a 50 años de “Rosa Rosa”.

El Tablao.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con Carito Echegaray, Diego Ferreira y Andrea Defelice en baile, Esteban Gonda en guitarra y Pájaro Ausina en cante.

Universo Paralelo.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Mario Toscano.- Hoy a las 13 en Jasz, 9 esquina 53, piano a la carta. Al sobre.

Puebla Música.- Hoy a las 21.30 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

Rafael Amor.- Hoy alas 21.30 en Plaza Alsina 31, entre 1 y 38.

Ernesto Snajer.- Hoy alas 19 en Jasz, 9 esquina 53, clínica. Desde las 21, show.

Maldita Blues Band.- Hoy a las 21 en 45 entre 8 y 9, celebración del séptimo aniversario del Maldito Blues Club. Entrada: un alimento no perecedero destinado al comedor Granitos de Arena de Berisso.

De acá a la China.- Hoy a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Pablo Ledesma y Eduardo Elía.- Hoy a las 21 en 53 Nº506, el saxo de Ledesma y el piano del cordobés interpretan obras de Ellington, Irving Berlin, Monk y el propio Elía, en el marco del Ciclo Jazz en Casa Pesci.

Bueyes + La Yolanda + Curvos Vagabundos.- Hoy a las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Tango

Viernes de Tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en 7 entre 47 y 48, clases para principiantes e intermedios. Desde las 20.30, práctica libre.

Folclore

El Biandazo.- Hoy a las 21.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, folclore y tango con arreglos propios. Show especial con invitados: Denis Espinosa en voz y Grupo de Danza Illa.

CINE

Traslasierra.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Juan Pablo Sasiain en el marco del Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA.

Un lugar en el tiempo.- Hoy a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicolás Purdía y Pablo José Rey en el marco del Ciclo de Cine Nacional. Entrada libre y gratuita. La proyección contará con la presencia de los directores.

La Guarida del Lobo.- Hoy a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alex Tossenberger en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

No llores por mi, Inglaterra.- Hoy a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Néstor Montalbano en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada gratuita.

The Set Up.- Hoy a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Wise en el marco del Ciclo Freakshow.

Disphasis.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, tesis de Agustín Gerlinger en el marco del ciclo Artes Audiovisuales en Pantalla. Se proyecta junto a cortos del curso de ingreso. Entrada gratuita.

Embute.- Hoy a las 19 en el Centro de Arte UNLP, 48 entre 6 y 7, documental de Adriana Sosa y Mercedes Santa Cruz, en el marco del Ccilo de Cine Diagonal, cine de factura platense. Entrada gratuita.

CURSOS

Let’s go to the beach.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, show en inglés recreativo y gratuito para niños de 4 a 10 años.

Argentinian Coffee Shops.- Hoy a las 19 (nivel 1) y a las 20 (nivel 2) en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, clases de conversación en inglés gratuitas.

LITERARIAS

Los eróticos.- Hoy a las 20 en el Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, espectáculo de narración oral a cargo de Marta Llorente.

Lo Bueno y Breve, dos veces Bueno.- Hoy a las 19 en el Auditorio de la Caja de Psicólogos, 10 Nº 690, a cargo de los alumnos de Cuentería La Plata. Entrada libre.

SÁBADO 25

MÚSICA

Clásico

Orquesta de Cámara Municipal con Paula Almerares.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, gala en conmemoración de la Revolución de Mayo junto a Paula Almerares. Se interpretarán obras de Puccini, Villa-Lobos, Piazzolla, Gounod, Handel y Mozart. Entrada gratuita por orden de llegada.

L’amico Fritz.- Hoy a las 20 en el Teatro Don Bosco, 57 esquina 9, ópera con dirección y creación escénica de Mariana Pace, dirección musical y piano de Julia Inés Manzitti y el Coro Va, pensiero.

Cuarteto Gianneo.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, interpretarán obras de Beethoven y Gaito.

Otros ritmos

Jornada cultural en conmemoración del 25 de Mayo.- Mañana desde las 15 en la Estación Provincial, 17 y 71, shows de tango y folclore, platos típicos y espacio de juegos para chicos. Entrada gratuita.

El Kuelgue.- Mañana a las 20 en 58 entre 10 y 11.

Sergio Cerra.- Mañana a las 22.30 en La Merced y Sarmiento, Ensenada, show de covers para bailar.

Buenas Tardes + Giros + Mikaela Verón.- Mañana a las 21 en 43 entre 7 y 8.

Noche John Coltrane.- Mañana a las 21 en Jasz, 9 y 53, por Carlos Lastra.

Elvis Vive.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tributo al Rey en la voz de John McInerny.

The Strawbyrds.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, música de los 60 y los 70.

Ricardo Roldán.- Mañana a las 23 en 659 y 16, cumbia.

Terco + Chino Ayala.- Hoy a las 21.30 en Casa Cuchá!, Diagonal 77 entre 3 y 48, en el marco del Ciclo Mistongo.

Latin Club.- Mañana a las 22 en Almirante Brown y 42, Punta Lara, salsa y ritmos latinos.

Alejo y Belén.- mkañana a las 21.30 en Costanera 73, Chascomús, música de todos los tiempos.

Arrasta Pés.- mañana a las 21 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, desde el nordeste brasileño.

Julián Orioz.- Mañana a las 21 en 69 entre 25 y 26, set íntimo a guitarra y voz con canciones de su nuevo disco. Al sobre.

Gustavo Giordano.- Mañana a las 22 en 60 entre 20 y 21, con Alberto Cáceres. Show melódico, latino y bailable.

Jazz Night.- Mañana a las 21 en Espacio Doble-T, 34 entre 27 y 28, con Ramiro Tejada y Maru Barbieri, junto a la participación de Frida Z y la compañía de burlesque show.

Fluxo Fluir + Fede Negreiro + Crytical + Dosel + Drako.- Mañana a las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 16 y 65, melódicos y bailable.

Titanes en el Swing.- Mañana a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71, jazz.

Ana Robles.- Mañana a las 22 en El Fogón del Arte, 54 Nº 362, presenta “Sabe el viento”, su nuevo disco.

Tango

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Brítez, Franco Acquesta, Ruben Zaro, Angel Jesús, Ruben Montaño, Las Guitarras Platenses y Sotero Roldán. Micrófono abierto.

3 al hilo.- Mañana a la 21.30 en 51 entre 18 y 19, con Vicky Buchino, Roxana Fontan y los arreglos y dirección de Daniel García, tangos, boleros y canciones.

Turbión Tango.- Mañana a las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, trío de guitarras.

Folclore

Agustina Inti & Gonzalo Bernal.- Hoy a las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, música popular.

Dúo Tierraigual y La Nadia Matilde.- Hoy a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71, noche de cantoras.

LITERARIAS

Evita vuelve.- Mañana a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, espectáculo de narración oral a cargo de Roxana del Cestillo, con dirección de Claudio Ledesma. Entrada libre.

DOMINGO 26

MÚSICA

Clásico

Cuarteto Quinquela.- El domingo a las 18.30 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, interpretarán los cuartetos para cuerdas de Beethoven.

Otros ritmos

Hugo Figueras.- El domingo a las 16 en Ciudad Vieja, 17 y 71, música infantil y para toda la familia.

Familia de Rockstars.- El domingo a las 17 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, conciertos de rock infantiles. En esta ocasión, aprendiendo sobre los Stones.

20 Cuerdas Argentinas.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, trío que recorre la música de Argentina y la región.

Trip.- El domingo a las 21 en Jasz, 9 y 53.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 1 y 60, con Juan Páez, Lisandro Pejkovich, Pablo Giménez y Cacho Valdez y su acordeón.

Víctor y su conjunto.- El domingo a las 21.30 en 60 entre 23 y 24.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 13 en 4 entre 521 y 522, Tolosa, melódico tropical.

Tango

Milonga del 2x4.- El domingo a las 19 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clase para principiantes y milonga.

Folclore

La Peñita.- El domingo a las 19 en 10 y 59, taller de danzas a la gorra. Desde las 21, Aires ñaupa, al sobre.

CINE

Traslasierra.- El domingo a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Juan Pablo Sasiain en el marco del Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA.

Un lugar en el tiempo.- El domingo a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Nicolás Purdía y Pablo José Rey en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

La Guarida del Lobo.- El domingo a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alex Tossenberger en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

No llores por mi, Inglaterra.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Néstor Montalbano en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada gratuita.

Seré millones.- El domingo a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Omar Neri, Mónica Simoncini y Fernando Krichmar

Glass.- El domingo a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de M. Night Shyamalan en el marco del Ciclo Cine Club.

CURSOS

Swing.- El domingo a las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, clases a cargo de Swing Out Studio. Abiertas y gratuitas.