Dolor de cabeza para Vivaldo: se lesionó Aguimcer y es duda para el partido ante Midland

Villa San Carlos sigue adelante con la preparación para el partido decisivo del próximo domingo ante Midland, por los cuartos del Reducido de la Primera C.

Sin embargo, ayer se conoció la novedad de que el defensor Ezequiel Aguimcer está en duda para el duelo en Libertad, debido a que sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas (chocó con un compañero en la práctica de ayer, realizada en el Complejo La Maltería, de Hudson), por lo que su lugar fue cubierto por Luciano Machín.

Sin dudas que sería una baja sensible en el equipo Celeste, en caso de confirmarse que no llegará al domingo, teniendo en cuenta la experiencia que aporta el Pelado dentro de la cancha. Asimismo, el Flaco Vivaldo, tiene pensado realizar un par de variantes más en el once titular. Ayer volvió a trascender que Matías Catena tendría un lugar en el medio. La idea del entrenador es darle al equipo mayor marca y sacrificio en ese sector, teniendo en cuenta que Midland también propone un mediocampo de similares características. Otra de las alternativas es el ingreso de Nicolás Grasso como volante por la izquierda.

Por otra parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dio a conocer la nómina de árbitros que van a dirigir los partidos de cuartos del Reducido de la Primera C. En esta ocasión, Cristian Suárez fue designado para impartir justicia en Libertad, el domingo a las 15. Lo acompañarán: Asistente 1: Emiliano Fernández. Asistente 2: Federico Zuvilivia. Cuarto árbitro: Mariano Seco.