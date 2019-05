Colombia dio la sorpresa en el arranque del Mundial Sub 20 al ganarle al local, Polonia

Hoy juegan, Honduras vs Nueva Zelanda y Uruguay vs Noruega por el grupo C; Qatar vs Nigeria y Ucrania vs Estados Unidos por el D

El festejo de Luis Sandoval tras poner el 2 a 0 para Colombia / AP

La Selección de Colombia se estrenó en el Campeonato Mundial Sub 20 con una victoria sólida 2 a 0 frente al anfitrión del torneo, Polonia. De principio a fin fue el dominador del encuentro y el marcador se puede decir que quedó corto por las opciones que se tuvieron ambos equipos A los minutos 23 del primer tiempo, Iván Angulo fue más astuto que la defensa de Polonia e interceptó un pase para rematar cruzado por debajo de las piernas del arquero para poner el 1 a 0 parcial con lo que Colombia tomó confianza. La segunda anotación llegó en el segundo minuto de adición del partido en un contragolpe que manejo de excelente forma el equipo colombiano. Luis Sandoval rescató un rebote del arquero polaco con un zurdazo decretó el 2 a 0 definitivo. Por su parte, el seleccionado italiano venció a su par mexicano por 2 a 1 en el Estadio Municipal de Gdynia, en Polonia, por la primera fecha del grupo B. Los goles del representativo europeo fueron de Davide Frattesi (PT 7m) y Luca Ranieri (ST 22m); mientras que para los mexicanos igualó parcialmente Roberto de la Rosa (PT 36m). Con esta victoria, Italia consiguió sus primeros tres puntos y México se quedó sin unidades en el debut. En lo que respecta al encuentro, Japón y Ecuador igualaron 1 a 1. Kyosuke Tagawa (PT 45m), en contra de su arco, puso en ventaja a los ecuatorianos; mientras que igualó Kota Yamada (23m. ST). En otro orden, Senegal apabulló al débil Tahití por 3 a 0 en el estadio Arena Lublin, de la ciudad de Lublin, en el inicio del grupo A, con tres goles de Amadou Sagna (PT 1m y 29m, ST 5m). Hoy jugarán Honduras vs Nueva Zelanda (13 hora argentina) y Uruguay vs Noruega (15.30) por el grupo C y Qatar vs Nigeria (13) y Ucrania vs Estados Unidos (15.30) por el D.

