En un audio, el hijo de uno de Los Nocheros habla del abuso del que se lo acusa

En las últimas horas se difundió una grabación en la que Marcos Lautaro Teruel, quien se encuentra detenido, confiesa y le pide perdón a la víctima



Este domingo se conoció una grabación de 9 minutos en la que Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes de la banda Los Nocheros, charla con una joven que actualmente tiene 17 años y se refiere a una situación de abuso de la que ella fue víctima.

Cabe recordar que Marcos, de 24, fue detenido el miércoles pasado acusado de abuso sexual. Una mujer denunció que violó a su hija varias veces cuando la nena tenía tan solo 10 años.

El audio fue publicado por Canal 7 de Salta y en él se escucha una charla informal de la joven con Teruel en la que el hijo del músico es cuestionado. "¿Por qué lo hiciste", le dice ella y él contesta, "no sé, boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta. Y nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años".

Y agrega: "Como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para cuando quieran hablar (...) Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que si lo fui, es un bajón".

Mario Teruel, padre del acusado, dijo estar "angustiado y conmovido" por la detención de su hijo.

El artista, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que la situación "es dolorosa" y que con su familia "nos encontramos destruidos por un hecho que ha sido recientemente denunciado, el cual parece haberse producido varios años atrás".

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, inició una investigación a partir de la denuncia realizada por la madre de una adolescente, por hechos de abuso sexual que habrían ocurrido cuando la menor -que hoy tiene 17- tenía 10 años.

A raíz de esta investigación se ordenó la detención en forma preventiva del hijo de Teruel.