Por el paro general se verá afectado el servicio de recolección de residuos

A raíz del paro general anunciado para el miércoles 29 de Mayo, la Municipalidad de La Plata comunicó que este martes por la noche no habrá servicio de recolección de residuos en el casco urbano y primer anillo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar bolsas de basura. El miércoles, en tanto, no habrá prestación del servicio en las delegaciones.

De esta manera, la medida de fuerza adoptada por los gremios afectará los recorridos de los camiones recolectores de residuos, según indicaron desde la Secretaría local de Espacios Públicos y Gestión Ambiental.

En ese contexto, se adelantó que por el paro, el martes 28 a la noche no habrá servicio de recolección de residuos en el casco urbano y primer anillo (zona comprendida entre 122 y 137 desde 526 a 80).

Conjuntamente, se detalló que el miércoles 29 no habrá prestación del servicio en las delegaciones; mientras que en el casco urbano se retomará el servicio de manera habitual.

De esta manera, se solicita a toda la ciudadanía evitar sacar bolsas de residuos hasta retomar el normal funcionamiento del servicio.