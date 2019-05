Escándalo en Berisso por denuncia de acoso de una funcionaria comunal

| Publicado en Edición Impresa

La titular de DDHH y Violencia de Género de la municipalidad de Berisso, Daniela Goga, denunció ser víctima de “acoso” por parte del conductor de un programa radial en esa vecina ciudad, en un caso rodeado de fuerte contenido político que genera revuelo a un lado y otro de la grieta berissense. En tanto, M.M. el denunciado por el supuesto acoso, hizo un fuerte descargo público y atribuyó la denuncia a sus críticas al gobierno municipal de Cambiemos “y para perjudicar” a uno de los precandidatos a intendente por el peronismo local “pegándome a él”, dijo.

En su presentación ante la Superintendencia de Políticas de Género del ministerio de Seguridad bonaerense, Goga imputó al conductor radial, al que identificó, y atribuyó supuestas expresiones de “acoso y hostigamiento” mediante declaraciones amorosas que, al no ser correspondidas, dijo, pasaron al terreno de las hostilidades.

Según Goga, en una oportunidad el denunciado concurrió al área municipal de Violencia de Género a buscar asistencia por una cuestión familiar pero luego empezó a enviarle mensajes por las redes sociales (cuyas capturas de pantalla dijo estar en condiciones de aportar) incomodándola con frases tales como que “la amaba” o “hacía rato que no te odiaba por pensarte así”. Según Goga, optó por no contestar los mensajes y no asistir más al denunciante “por miedo a quedarse sola con él”. En ese contexto Goga aseguró que M.M. dejó de molestarla por un tiempo pero que a partir de estar ella en pareja empezaron los “agravios frecuentes”.

Más allá de las instancias privadas contenidas en la denuncia, el caso pisa el terreno de la política y es una postal del fuerte enfrentamiento que mantiene el municipio de Cambiemos con el peronismo kirchnerista. Por caso, el denunciado M.M. se ha reconocido partidario del peronismo kirchnerista. Y desde su envío radial vierte fuertes críticas a la gestión del intendente Jorge Nedela y sus funcionarios . En ese contexto, recientemente el municipio salió a desmentir una información que vinculaba a Goga con la entrega de un subsidio objetado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en su fallo del ejercicio 2017.

Este diario buscó al denunciado M.M. para tener su versión de los hechos pero el contacto no fue posible. Sin embargo, en declaraciones radiales el imputado calificó los hechos como “una gran mentira” y tras adelantar el inicio de un contraataque legal, atribuyó las imputaciones en su contra a una maniobra política por sus críticas a la gestión municipal de Cambiemos. También dijo que la intención es “desprestigiar” a un precandidato a intendente por uno de los sectores del peronismo kirchnerista de Berisso.