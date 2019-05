Un "Triángulo de las Bermudas" en Bº Hipódromo: intento de secuestro a una alumna y paliza a vecino

La joven, que concurre a una escuela de Tolosa, fue interceptada en 32 y 117 por sujetos a bordo de un auto. Si bien logró escapar le provocaron un corte en la mandíbula, según la denuncia. En tanto, un hombre sufrió un salvaje robo en 35 y 116. Preocupación vecinal

El límite entre Barrio Norte, Barrio Hipódromo y Tolosa se convirtió en las últimas horas en una suerte de "Triángulo de las Bermudas" para los vecinos tras dos hechos ocurridos en la jornada de ayer que causan conmoción y preocupación. Por un lado, se investiga una denuncia por una estudiante de secundaria que dio cuenta de haber sido víctima de un intento de secuestro a la salida del colegio, precisamente en 117 y 32, además de haber sufrido un corte en el rostro por parte de los atacantes. A su vez, un hombre dijo haber sufrido una brutal paliza y un robo a manos de tres jóvenes ladrones, en 35 y 116.

En torno al caso del intento de secuestro, la denuncia es por una alumna del colegio Nuestra Señora del Carmen, de Tolosa, quien afirmó que un grupo de sujetos que se desplazaba a bordo de un auto Volkswagen Gol blanco y con vidrios polarizados intentaron subirla al coche.

Se informó, conforme una denuncia radicada en la Comisaría 2da. de La Plata, que si bien la chica pudo escapar, le provocaron un corte a la altura de la mandíbula con un elemento filoso.

En tanto, ayer a 5.15 un hombre que se dirigía a tomar un micro para ir a su trabajo en capital federal fue interceptado en la vía pública por tres jóvenes que le pegaron hasta derribarlo al suelo. Acto seguido le sacaron una mochila con dinero y varias pertenencias personales. Pero no conformes, continuaron propinándole patadas hasta causarle lesiones.

"Vengo con problemas en una pierna y una dificultad lumbar. Eran tres pendejos que me agarraron y me cagaron a palos y a patadas. Pensé que me había fisurado. Por suerte salió todo bien y me dieron reposo", dijo la víctima tras tener que acudir a un médico para que chequeara sus condiciones de salud.

"Es triste no poder andar por las calles de nuestro barrio", sostuvo el hombre tras el salvaje episodio.

El robo en banda no tiene límites en los barrios aledaños a la estación de trenes. La semana pasada, también antes de que despuntara el sol, un grupo de por lo menos 12 chicos robó cinco bicicletas de un edificio de 1 y 44 y luego regresaron con intenciones de llevarse un cuatriciclo,

Cabe destacar que los vecinos ya armaron una nota para ser entregada al comisario de la Segunda, que está siendo firmada en el barrio. El texto dice: "Los que suscriben la presente, vecinos del Barrio Hipódromo, más específicamente del triangulo comprendido entre las calles 1 , 117, 32 y Diag. 74, y por lo tanto comprendidos dentro de la jurisdicción de la Comisaria a su cargo, le solicitan por la presente y de manera URGENTE una reunión para intentar coordinar entre Ud. y los vecinos una solución a los serios problemas de seguridad de la zona. El reclamo no escapa a su conocimiento dado que los vecinos mantienen comunicación entre ellos a través de un Alerta Vecinal y ante las incursiones de motochorros, o robos por grupos de a pie que se reiteran diariamente se llama a la Comisaria y/o al 911. Copia de la presente se hace llegar a la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. Solicitamos una respuesta a la mayor brevedad posible".