El Gobierno reglamentó los fondos comunes cerrados

Con la medida, según se informó, se busca fomentar inversiones de largo plazo. Se trata de los artículos 205 y 206 de la Ley de Financiamiento Productivo

El Gobierno reglamentó hoy los artículos 205 y 206 de la Ley de Financiamiento Productivo, que habilitan el desarrollo de inversiones de largo plazo en el mercado de capitales con fines productivos o de desarrollo inmobiliario a través de herramientas como son fondos comunes de inversión cerrados o fideicomisos financieros, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial.

"La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda informa que mediante el Decreto presidencial N° 382/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, se reglamentaron los artículos 205 y 206 de la Ley de Financiamiento Productivo cuyo objetivo es canalizar el ahorro hacia inversiones de largo plazo a través del mercado de capitales, con herramientas eficientes como los fondos comunes de inversión cerrados y los fideicomisos financieros", indicó Hacienda en un comunicado.

El marco legal y la reglamentación habilitan incentivos a estos instrumentos para canalizar fondos hacia la economía real a través del mercado de capitales y además, promueve el desarrollo de vivienda social al establecer beneficios impositivos particulares para los inversores. Esto implica que ambos tipos de instrumentos serán fiscalmente transparentes, es decir que no tributarán Impuesto a las Ganancias por las rentas obtenidas en Argentina.

El pago del impuesto quedará a cargo del inversor, quien deberá tributar solo en la medida que se distribuyan las ganancias de su inversión, creando un fuerte incentivo a la inversión de largo plazo. La Comisión Nacional de Valores, organismo de control del mercado de capitales bursátil local, tiene a la fecha aprobados y colocados -desde 2015- unos 10 fondos cerrados por US$ 460 millones.

Siete de ellos correspondieron a fondos estructurados para el blanqueo de capitales que sumaron US$ 290 millones y los tres fueron post blanqueo por US$ 170 millones. Desde el organismo de control precisaron que seis de ellos son inmobiliarios por US$ 270 millones.

"Tenemos ademas en proceso de análisis para ser aprobados mas de 15 fondos cerrados. Es un gran canalizar de ahorro hacia la economía real y permite a la gente ahorrar en ladrillos a través de este instrumento", agregaron a Télam fuentes de la CNV. A modo de ejemplo concluyeron que por ejemplo en países que tienen bien desarrollado este tipo de estructura de inversión como Chile, Brasil y México, los proyectos alcanzan entre el 3% y el 5% del PBI.