Saldo positivo del comercio bilateral con Brasil

El intercambio comercial con Brasil en abril arrojó un saldo positivo de US$ 4 millones explicado por el desplome de las importaciones del 45,9% interanual por un total de US$ 904 millones, frente a exportaciones por US$ 908 millones (-6,6%).

El comercio bilateral totalizó así US$ 1.812 millones en abril, 31,4% inferior al valor registrado el año anterior; y el leve superávit en el saldo comercial contrasta con los US$ 698 millones de déficit de abril de 2018.

De esta manera, el país acumula cinco meses de superávit consecutivos, según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, citados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

A su vez, la consultora Ecolatina proyectó para este año un superávit cercano a los US$ 900 millones como consecuencia de una dinámica importadora contractiva que mostraría una lenta desaceleración, sumado a exportaciones que cerrarían el año con un avance consolidado.

AXIÓN BAJÓ LOS PRECIOS

La empresa Axion Energy dispuso una rebaja de 2% promedio en el precio de sus combustibles, en un reacomodamiento que responde a cuestiones comerciales tras observar el movimiento en los surtidores de su competencia. La compañía del Grupo Pan American Energy (PAE) había dispuesto un incremento de 6% en sus estaciones de servicio desde el primer minuto del martes.