Vuelven las polémicas tras la presentación del proyecto de aborto legal

Médicos y científicos volvieron a polemizar en torno al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se presentó por octava vez en el Congreso, dado que algunos consideran que es “prioritario y un tema de salud pública”, mientras otros creen que aprobar la norma implicaría “quedarse sólo con la parte visible de un iceberg que tiene en su base depresión y suicidio”.

“Mientras el Congreso sigue sin avanzar en la IVE los abortos no dejan de suceder, las mujeres no dejan de estar en riesgo, los profesionales de la salud no dejan de estar expuestos a procesos penales y sigue habiendo internaciones y muertes que podrían evitarse”, aseguró ayer Leandro Cahn, director ejecutivo de la fundación Huésped.

Cahn opinó que “cuando una mujer quiere interrumpir un embarazo lo hace”, y señaló que con la ley “puede hacerse de modo seguro y evitar muertes”.

En el mismo sentido se expresó la ginecóloga Marisa Labovsky, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) y tesorera de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada).

“Quienes trabajamos con mujeres y adolescentes sabemos que la que decidió abortar lo va a hacer aunque sepa que puede morir en el intento. Hemos visto morir a un montón de mujeres siendo completamente evitable, porque las complicaciones de la IVE en condiciones seguras son menores al 1%, es decir, que es menos riesgoso que una colonoscopía”, dijo.

La especialista agregó que las que mueren “son sobre todo aquellas que no tienen plata para acceder a las pastillas, que son carísimas, o quienes no pueden acceder a un médico que las atienda”.

Por su parte, la científica Marina Simian, quien hace investigación sobre cáncer de mama, afirmó que “el debate debe basarse en evidencias. Esto es una vergüenza, por supuesto se debe despenalizar. Todos sabemos que hay muchísimos abortos ilegales y que quien lo puede pagar va a una clínica privada y lo hace en secreto. En cambio, quienes no tienen recursos tratan de abortar por sí mismas, cuando no tienen por qué pasar por ese tipo de situaciones”.