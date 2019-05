Marcha en La Plata por la masacre de Monte: familiares y amigos de las víctimas exigen justicia en Gobernación

Familiares y amigos de las cuatro víctimas fatales de la masacre de San Miguel del Monte se movilizan hoy por las calles platenses para exigir justicia. Primero concentraron desde el mediodía en Plaza Italia y luego comenzaron a movilizarse.

De la movida participan el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata, Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. La columna de manifestantes primero iba a pasar por la comisaría Primera, donde están alojados los 13 detenidos por el hecho, para luego hacer escuchar su reclamo frente a la Gobernación de 6 entre 51 y 53. Pero según pudo averiguar EL DIA aún no habían protestado en esa dependencia policial, que amaneció fuertemente vallada.

“Hasta que no se haga justicia no vamos a bajar los brazos, continuaremos marchando y reclamando hasta las últimas consecuencias”, aseguró Yanina Zarzoso, madre de Camila López (13), una de las adolescentes fallecidas, junto a Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Carlos Aníbal Suárez (22) en la tragedia que se desencadenó el 20 de mayo pasado tras una persecución que comenzó bajo circunstancias que aún no fueron aclaradas y terminó en un tiroteo que distintos personajes intentaron encurbrir. Por el hecho se encuentran detenidos 12 efectivos de la policía bonaerense y el secretario de Seguridad de la comuna de San Miguel del Monte.

Cuatro de los efectivos están acusados de homicidio agravado, mientras que los restantes afrontan acusaciones por encubrimiento y falsedad ideológica.

Por otro lado, Rocío Gugliarello (13), la única sobreviviente de esta terrible historia, continúa alojada en la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital El Cruce.

“Tuvo una evolución favorable respecto de la intervención quirúrgica realizada el 29 de mayo y se está evaluando el momento oportuno para la resolución de sus fracturas”, resaltó el último parte médico, agregando que la menor “permanece bajo sedoanalgesia, mecánicamente ventilada, con medidas convencionales de soporte”.