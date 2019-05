Semenya apeló la sanción

| Publicado en Edición Impresa

La bicampeona olímpica y tricampeona mundial sudafricana Caster Semenya apeló la sentencia que la obliga a medicarse para disminuir sus niveles naturales de testosterona si quiere seguir compitiendo como mujer, confirmaron sus representantes. “Soy una mujer y una atleta de clase mundial. La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) no me medicará o ni me detendrá en ser quien soy”, expresó la corredora en su recurso judicial, de acuerdo a un comunicado difundido por sus abogados desde Lausana, Suiza. La apelación se interpuso ante el Tribunal Federal Supremo suizo y recurre el veredicto emitido el pasado 1 de mayo por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, con sede en ese país europeo), que avaló las disposiciones de la IAAF para restringir los niveles naturales de testosterona en mujeres.