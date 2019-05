Vidal vuelve a negociar con la Rosada el Fondo del Conurbano

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal volvió a la carga con la actualización del Fondo del Conurbano. La mandataria le viene reclamando a la Casa Rosada unos 19 mil millones de pesos y ayer habló del tema con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El encuentro se llevó adelante con la asistencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros colaboradores de la mandataria provincial, y durante su transcurso se analizó el déficit de infraestructura y servicios del Conurbano.

“Hay voluntad de avanzar, pero todavía sin muchos detalles”, dijeron cerca de la Gobernadora.

Vidal habría insistido con que su provincia es la única que ha perdido sistemáticamente puntos de coparticipación desde 1981, y que es un arrastre de mucho tiempo en el cual “hubo gobernadores que no quisieron, no pudieron, no supieron como plantearlo”, según trascendió.

Los 19 mil millones surgen de la actualización por inflación de la recomposición del Fondo que Vidal acordó con Macri en 2016.

Además, la Gobernadora interiorizó al jefe de Gabinete y al titular del Palacio de Hacienda sobre el permanente reclamo por parte de los intendentes frente a la “discriminación” de Buenos Aires en relación a otras provincias.

La idea de Vidal es que esos recursos que pudieran ingresar contribuyan a reducir el déficit con que cerrará el ejercicio 2018. Pero además, se buscará compensar el peso del traspaso de los subsidios nacionales que concretó la Rosada y al mismo tiempo continuar sin grandes modificaciones en plan de obras previsto. De ahí que si bien ese posible reconocimiento no tendrá impacto inmediato, contribuirá a aliviar la presión sobre las cuentas bonaerenses en el año electoral.