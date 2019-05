San Luis guapeó en La Catedral y festejó

El Marista peleó un partido que corrió siempre de atrás y sobre el final encontró el 17 a 13 que le dará aire y mucha confianza

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la séptima fecha del URBA Top 12, San Luis venció en condición de visitante al CASI en un encuentro que fue disputado en el coqueto estadio que el Atlético posee en pleno corazón de San Isidro.

Y de antemano, la previa mostraba a dos equipos que arribaban en posiciones similares en la tabla y con un andar bastante irregular, por lo que la paridad presagiada, se cumplió a lo largo de todo el encuentro. El primer tiempo fue nomás un continuo pase de errores con muy poca posesión por parte de cada conjunto y donde las defensas se mantuvieron firmes para lograr que el marcador apenas se moviese con dos penales del apertura local Martín Roger que con buena efectividad puso a su equipo arriba al final del periplo inicial.

Pero el partido se destrabó y San Luis se mantuvo firme, porque siempre dio la sensación que cuando pudiera jugar un ratito, haría la diferencia. Y vaya que lo hizo porque primero Facundo Alvarez Amado coronó con try una buena jugada grupal, que le sirvió para dar vuelta el marcador, después contestó el CASI con un try penal y después Goyo Del Prete sacó de la galera una jugada con su sello y marcó el try de la victoria. Que fue justa y merecida y servirá además para trabajar tranquilos en la semana.