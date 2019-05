Brédice, para el olvido: debut, despedida y comentarios lapidarios en el "Bailando"

Leticia Brédice finalmente llegó a "Bailando por un Sueño". Después de muchos años de negarse a participar en el certamen de baile, la actriz declinó con su postura rústica y, por fin, debutó ante las cámaras de Tinelli. Sin embargo, su paso fue tan fugaz como seguramente lo hará pasar al olvido, ya que en esta su primera participación el jurado le bajó el pulgar por su bajo rendimiento en la pista y le dijo "chau".

Para la ocasión, Brédice se lanzó con el tema "Believe", de Cher, pero no gustó para nada. Polino, el más áspero, le puso dos de puntaje. Pero, como siempre, fue más tajante de lengua: "Lo que vi hoy, si es todo por la boleta de agua yo colaboro con una botellita. Si esto lo estás haciendo por agua te mando bidones, mi amor. Por la luz quizás podemos hacer algo… No lo vi bien, un loco me pareció. No me gustó nada".

En un último intento de zafar, de sumar algún punto más, Brédice pidió el BAR, pero Angel de Brito, otro de los exigentes del jurado, ya lo había visto. "Me parece que podés recurrir a que sos una gran actriz. La bajada de escalera la hubiese hecho con más presencia, te vi como con bastante timidez. Te esperaba más vedette, quedaste como a mitad de camino. Prácticamente no bailaste. Lo intentaste, me gusta que lo intentes, pero el resultado no fue de los mejores. Lo que vi fue una conexión entre ustedes", calificó el periodista.

Al final, fue debut y despedida para la blonda. Para apaciguar las aguas y no tomárselo tanto a mal, tiró: "No es por vos, pero me hicieron calentar tanto… Pero estoy contenta igual, perdoname. Vine a una fiesta y estoy feliz".