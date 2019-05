La Bolsa cayó 0,75% y el riesgo país subió a 919 puntos

La Bolsa porteña retrocedió hoy 0,75% y el riesgo país subió a 919 puntos básicos, en línea con la inestabilidad global de los mercados luego de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles comerciales a China. En el panel líder las ganancias fueron encabezadas por Telecom que avanzó 3,45%, YPF lo hizo en 1,49%, Central Puerto subió 0,90%, Transportadora de Gas del Norte 0,84% y Cresud 0,44%.

Las pérdidas más importantes fueron lideradas por acciones del sistema financiero. Así el Grupo Supervielle cayó 5,96%, Cablevisión Holding bajó 3,16%, Banco Macro 3,11% y Grupo Financiero Galicia perdió 2,32%. En tanto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas donde las principales retrocesos fueron para Banco Supervielle (-8,2%), Mercado Libre (-5%), Banco Macro (-4,8%) y Loma Negra (-4,5%).

El único papel que registró ganancias fue el de Telecom que avanzó 3,1%. Para el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández, "las acciones líderes finalizaron en baja como consecuencia del mal humor que llegaba desde el exterior. Es que hay renovadas preocupaciones por como pueden terminar las negociaciones comerciales entre los EEUU y China", indicó.

Por el lado de la renta fija, "los bonos en dólares soportaron estoicamente el día y subieron 25 centavos en promedio a lo largo de la curva", indicó Sebastián Cisa de Grupo SBS. En tanto que los títulos en pesos cayeron 1% promedio para el caso de los ajustables por CER y sin cambios en los floaters. "Mientras tanto las lecaps siguen operando en tasas del 60% en el tramo medio y 66% en el largo", concluyó Cisa.

EL BARRIL DE PETRÓLEO WTI BAJÓ 1,36% Y EL BRENT PERDIÓ 1,86%

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 1,36 % y cerró en US$ 61,40 el barril, y el Brent de referencia en Europa cedió 1,86% y cotizó en US$ 69,88 dólares. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó en el International Exchange Futures con una caída de US$ 1,33 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 71,21.

En Bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en el mes de junio restaron US$ 0,85 centavos respecto a ayer. En tanto, los contratos de gasolina con vencimiento en junio restaron casi cinco centavos, hasta US$ 1,95 el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, avanzaron un centavo, hasta US$ 2,53 por cada mil pies cúbicos, señaló EFE.

LA BOLSA DE SAN PABLO BAJÓ 0,65%

La bolsa de San de Pablo finalizó hoy sus operaciones con una baja de 0,65% y su índice Bovespa, se situó en 94.388 puntos. En el mercado de cambio paulista, el dólar se apreció 0,27% frente al real y cerró en 3,967 reales para la compra y 3,969 reales para la venta, indicó EFE.

WALL STREET CERRÓ CON BAJAS DE HASTA 1,96% POR LA TENSIÓN COMERCIAL ENTRE EE.UU Y CHINA

Los índices de Wall Street cerraron en terreno negativo y marcaron bajas de hasta 1,96% impactados por la tensión comercial entre los Estados Unidos y China. El índicie de valores industriales Dow Jones perdió hoy 1,79% y se instaló en los 25.965,09 puntos. El índice S&P 500 retrocedió 1,65% y el Nasdaq composite que aglutina a las empresas tecnológicas también bajó 1,96%, señaló la agencia EFE.

LA SOJA CORTÓ CON SIETE BAJAS CONSECUTIVAS EN CHICAGO Y SE MANTUVO POR ENCIMA DE LOS US$ 300

La soja cortó con siete sesiones consecutivas a la baja en el mercado de Chicago y cerró con una moderada suba de casi US$ 0,10 debido a nuevas expectativas sobre negociaciones entre China y Estados Unidos.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,03% (US$ 0,09) hasta los US$ 300,47 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,06% (US$ 0,18) y cerró a US$ 305,25 la tonelada, por la cobertura de posiciones vendidas luego de que los precios alcanzaran mínimos contractuales ayer.

Un factor importante que detuvo la baja en los precios fue la confirmación de que "un alto funcionario chino visitará los Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones comerciales esta semana", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.