“Veo un equipo que no se parece a lo que era”

El presente de Independiente dista de ser el ideal, y el futuro asoma complejo. Eliminado tempranamente de la Copa de la Superliga a manos de Argentinos Júniors, el equipo de Ariel Holan atraviesa horas complicadas dentro de la incertidumbre de lo que vendrá. Y precisamente, su figura emblemática, Ricardo Bochini, le apuntó al actual entrenador Rojo.

“Veo a un equipo que no se parece en nada a lo que era un año y medio atrás. Hay muchos jugadores que no son tenidos en cuenta que, para mí, deberían ser titulares, como Franco, Benítez, Sánchez Miño y Domingo”, reconoció el histórico número “10”.

Además, Bochini volvió a respaldar a Martín Benítez, quien fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana ante Flamengo.

“¿Qué le pasa? Nada. El tema es que lo sacaron en su mejor momento y, cuando juega, hace cosas que no está acostumbrado a hacer. Tiene que ser titular”, sostuvo el ídolo de una parte de Avellaneda.

Por último, y para volver a marcar distancia con Ariel Holan, el Bocha detalló cómo es su actual vínculo con quien conduce los destinos de Independiente: “Ya no soy material de consulta. Las últimas veces que hablé con Holan y le di mi opinión, hizo todo lo contrario. Prefiero no meterme más”, finalizó un Ricardo Bochini que parece haberle soltado la mano al ex entrenador de Defensa y Justicia.

FIGAL FUE OFRECIDO AL ALAVÉS

Mientras descansa de cara a futuros cotejos, en Independiente comienzan a analizar el mercado de pases. Y en ese tono, Nicolás Figal podría emigrar al fútbol español. El defensor, de 25 años, fue ofrecido al conjunto que milita en la Liga y desde las oficinas de Avellaneda verían con buenos ojos su partida.