“A Estudiantes le ganamos de pedo, por eso el festejo”

Lionel Messi confesó anoche que tiene el sueño de ganar algún torneo con la camiseta de la Selección nacional, y que a pesar de las presiones continúa disfrutando del fútbol como en sus primeros años.

“Quiero ganar algo con la Selección antes de retirarme”, fue una de las frases que el rosarino dejó en el transcurso de una visita a Fox Sports, durante la cual aclaró que “disfruto de los entrenamientos y de los partidos, como cuando era chico... El día que no me divierta, no juego más”,

Distendido, el rosarino explicó que “Thiago sufre muchísimo cuando perdemos”, y a propósito de su hijo mayor y el que lo sigue Matheo, contó que “juegan al fútbol en la Escuelita de Barcelona” con el hijo del uruguayo Luis Suárez.

Le hicieron recordar que antes del Mundial de Rusia había adelantado que Argentina no era candidato, y encadenaron el tema con la Copa América que se viene. “Llagamos complicados aquella vez, por la clasificación, y estaba claro que no éramos candidatos... Ahora la situación es diferente, con una nueva camada de chicos y un proceso de recambio lógico”, resumió.

Cuando el propósito fue profundizar sobre lo ocurrido en la pasada Copa del Mundo, Messi se mantuvo fiel a los códigos que rigen en el fútbol. Se limitó a manifestar que fue “a mí no me gusta hablar de lo que pasó adentro del grupo: fue un Mundial atípico, y mejor lo dejamos ahí”.

Destacó el aporte que le hizo a su carrera Pep Guardiola como entrenador de Barcelona, y la charla involucró a Sergio Agüero y Javier Mascherano. “Pep fue un maestro único para mí; el Kun está enchufado, con muchas ganas, como cada vez que está en la Selección; y será difícil acostumbrarse a no ver a Masche en el seleccionado”.

Rusia 2018 fue una competencia que sobrevoló la mesa durante toda la entrevista, y en un tramo recordó el transitorio empate de Nigeria en el segundo partido del Grupo clasificatorio, que significaba la eliminación. “Cuando nos empató Nigeria se nos vino el mundo abajo. Era lo que faltaba, volver a la Argentina y que nos maten a todos”.

Descartó ser algún día entrenador, aunque no terminó siendo contundente. “No me veo, pero después quién sabe... Por ahí me gustaría estar en la formación de los chicos, no en un plantel de profesionales”.

La derrota de Barcelona frente a Liverpool en la presente Champions League le representó a Messi un dolor que no ocultó. “No imaginé que nos podía volver a pasar como el año anterior en Roma... Sabíamos que era difícil la revancha, que era peligroso si nos convertían de entrada... Pasó, nos fuimos del partido, nos llevaron por delante”.

Por último, recordó la final del Mundial de Clubes 2009, contra Estudiantes: “Ese partido lo ganamos de pedo, por eso el festejo del gol, no se lo grité a los hinchas, con Sabella siempre hablábamos de esa noche, no le podíamos entrar por ningún lado”. Además dijo de la etapa que más disfrutó en la Selección fue con Pachorra. “No perdíamos nunca, es una gran persona. Y para cerrar aseguró que un retiro que ve lejano por una razón que no escondió: “Lo voy a estirar lo máximo posible”.

DESPIDIÓ A LAS CHICAS

Antes, en la concentración de Ezeiza, Messi le pidió a las chicas del seleccionado femenino que “den todo por la camiseta” en el Mundial de la FIFA que se disputará en Francia, del 7 de este mes al 7 de julio. El rosarino les brindó su mensaje durante un almuerzo que ambos planteles compartieron en el predio de la AFA, en Ezeiza.

Durante su discurso, al borde de una gran mesada circular, el jugador de Barcelona manifestó su apoyo a las jugadoras y les solicitó absoluta entrega por el equipo, al margen de “cualquier contratiempo deportivo”. También les recalcó “la importancia de estar en un Mundial” y les sugirió que “valoren esa experiencia”.