Salvador descartó ser el compañero de fórmula de Macri

"Sí me gustaría que el vice de Macri sea de la UCR", dijo el vicegobernador bonaerense

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, descartó hoy la posibilidad de ser el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, pero reconoció que "sí" le gustaría que fuera un radical.

"Descarto esa posibilidad, pero sí me gustaría que el vice de Macri sea de la UCR", dijo Salvador al ser consultado sobre la posibilidad de acompañar en una fórmula presidencial a Macri, como trascendió en los últimos días.

Agregó que el presidente "Macri tiene claro que lo importante es que Cambiemos siga gobernando más allá de los nombres".

Por otro lado, rechazó la posibilidad de que la gobernadora María Eugenia Vidal acompañe en listas colectoras a los candidatos de Alternativa Federal.

"No hay negociaciones ni con (Juan Manuel) Urtubey, ni con (Sergio) Massa ni con (Roberto) Lavagna. No hubo encuentros formales para que Vidal tenga colectoras", dijo, y añadió que "seguramente hubo sondeos para que distintos candidatos lleven a Vidal en su boleta, pero formalmente no pasó nada".