El favorito para suceder a May amenaza con no pagar la factura del Brexit

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

La carrera a la sucesión de la primera ministra británica Theresa May entre diez aspirantes comenzó ayer agitadamente, cuando varios candidatos intentaron atacar al gran favorito y ex canciller Boris Johnson por sus fanfarronadas sobre el Brexit.

Sam Gyimah, ex secretario de Estado de Universidades y opuesto al Brexit sin acuerdo, decidió finalmente no presentarse, por lo que serán ocho hombres y dos mujeres los que busquen el liderazgo del Partido Conservador tras la renuncia de Theresa May el viernes pasado.

El ganador accederá simultáneamente a Downing Street, dado que la jefatura del gobierno británico corresponde al líder de la formación que posea una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.

Éste tiene por delante la delicada tarea de concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), en lo que May falló, obligando a postergar hasta el 31 de octubre la fecha del Brexit, originalmente prevista para el pasado 29 de marzo.

Varios candidatos lanzaron su campaña denigrando la estrategia para el Brexit de Johnson. Entre ellos, el canciller Jeremy Hunt, quien argumentó que el próximo líder de los conservadores deberá dominar “el arte de la negociación, no el arte de la retórica vacía”, en evidente referencia a su rival, conocido por su frecuentes meteduras de pata.

El fin de semana, Hunt dijo estar “absolutamente seguro de que si adoptamos un buen enfoque sobre el tema, los europeos estarían dispuestos a negociar”, basándose en una conversación que afirma haber tenido con la canciller alemana Angela Merkel.

“No concretaremos un Brexit con faroles y fanfarronadas”, señaló Dominic Raab, precisamente ex ministro del Brexit y uno de los adalides de la salida de la UE.

Otro candidato, el ministro de Medio Ambiente Michael Gove, podría ver su intento frustrado al estar implicado en una polémica tras reconocer que consumió cocaína hace más de 20 años.

Los diputados conservadores eliminarán a los candidatos tras una serie de votaciones, hasta que sólo queden dos. Entonces corresponderá a los 160.000 miembros del partido conservador designar al vencedor, que llegará a Downing Street antes de fines de julio. Theresa May continuará de manera interina hasta entonces.

Johnson, favorito de las casas de apuestas, augura al Reino Unido un porvenir radiante fuera de la UE, con la que está dispuesto a batallar duro en las negociaciones sobre el Brexit. En entrevista con el Sunday Times, amenazó incluso con no pagar la factura del Brexit -de entre 40.000 y 45.000 millones de euros- si la UE no acepta mejores condiciones para su país. (AFP)